Dit verandert er op 1 maart kv

27 februari 2019

06u29

Bron: Belga 0 Voor een gemiddeld gezin wordt de elektriciteitsfactuur vanaf maart 7 euro duurder. Daarnaast kan je vanaf vrijdag een aanvraag indienen voor een premie van 7.500 euro als je een gebouw sloopt en vervangt. In theorie treedt ook het mobiliteitsbudget vanaf 1 maart in werking. Daarmee krijgen werknemers met een bedrijfswagen jaarlijks een budget ter beschikking om te besteden aan mobiliteit.

Wat in maart duurder wordt, zijn de toeslagen en openbaredienstverplichtingen die bij de transmissiekosten horen en die door hoogspanningsnetbeheerder Elia worden geïnd. "Voor een gemiddeld gezin zien we een gemiddelde stijging van de toeslagen en openbaredienstverplichtingen van 7 euro of 26 procent ten opzichte van maart 2018", stelt de Vlaamse energieregulator Vreg. "Voor een gemiddeld bedrijf stijgen deze gemiddeld met 207 euro of 24 procent."

De totale jaarfactuur voor elektriciteit zou voor een gemiddeld gezin toch lager uitvallen dit jaar. De Vreg spreekt van 496 euro, tegen 541 in 2018. Dat komt omdat de distributienettarieven bijna 50 euro lager liggen en omdat ook de federale bijdrage enkele euro's is gedaald.

Slooppremie

Vanaf vrijdag kan je op de meeste plaatsen in Vlaanderen een aanvraag indienen voor een premie van 7.500 euro voor het slopen van een gebouw om er een woning of appartementsgebouw op te trekken.

De premie geldt alleen voor particulieren, en alleen als ze hun aanvraag tot omgevingsvergunning indienden tussen 1 oktober vorig jaar en eind oktober dit jaar. Ze is ook niet overal in Vlaanderen geldig: alleen buiten de dertien steden waar er al langer een btw-tarief is van 6 procent voor sloop en heropbouw.

Dat betekent: overal in Vlaanderen, behalve in Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.

Er werd voor een premie gekozen omdat een veralgemening van de 6 procent btw mogelijk op Europese bezwaren zou stoten. De 7.500 euro van de premie “komt ongeveer overeen met het verschil tussen 6 en 21 procent btw”, zo zei Vlaams minister van Financiën Lydia Peeters (Open Vld) eerder deze maand nog op de bouw- en verbouwbeurs Batibouw in Brussel.

De premie wordt uitbetaald binnen de drie maanden nadat de sloopwerken zijn vastgesteld. Er is 15 miljoen euro voor uitgetrokken, wat overeenkomt met 2.000 projecten.

Dienstencheques

Dienstencheques die vanaf 1 maart worden uitgegeven, zijn een jaar geldig. Tot nu toe was dat acht maanden. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), die de verlenging voorstelde, hoopt dat er zo minder dienstencheques vervallen zullen raken.

Vorig jaar vervielen volgens Muyters ongeveer een half miljoen dienstencheques. Goed voor 5 miljoen euro die niet besteed werd. “Geld dat je hebt uitgegeven en waar je niets voor terugkrijgt, moeten we altijd proberen voorkomen”, aldus de minister.

Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget kan, in theorie, op 1 maart in werking treden. De voltallige Kamer moet de wet die dat budget regelt donderdag nog stemmen, maar daar worden weinig problemen verwacht.

In de praktijk zal het waarschijnlijk 1 april zijn vooraleer werknemers van het systeem gebruik kunnen maken. Met het mobiliteitsbudget krijgen werknemers met een bedrijfswagen, of wie daarvoor in aanmerking komt, jaarlijks een budget ter beschikking. Dat budget stemt overeen met de totale kost van de bedrijfswagen. Vervolgens moet het koninklijk besluit dat de praktische uitvoering regelt nog advies krijgen van de Raad van State.

“We moeten multimodaliteit in mobiliteit gaan stimuleren”, klinkt het bij Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert, die ook voortrekker was in dit dossier. “Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers er bijvoorbeeld voor kiezen om hun wagen om te ruilen voor een kleiner en milieuvriendelijker model. De rest van het budget kunnen ze dan besteden aan een elektrische fiets, een abonnement op het openbaar vervoer enzovoort. Ze kunnen ook de wagen links laten liggen, wat op termijn positief is voor een een beter leefmilieu.”