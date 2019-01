Dit verandert er op 1 februari: nieuwe tarieven bij NMBS en De Lijn, en stoppen met roken wordt goedkoper kg

27 januari 2019

06u50

Bron: Belga 157 Februari staat voor de deur, en dat brengt veranderingen met zich mee. Zo sleutelen De Lijn en de NMBS aan hun tarieven en wordt een nieuwe regeling voor het voorlopig rijbewijs van kracht. Daarnaast mag de federale overheid vanaf 1 februari voor het eerst een beroep doen op uitzendkrachten en wordt rookstopmedicatie voortaan beter terugbetaald.

Treintickets goedkoper, abonnementen duurder

Spoorwegmaatschappij NMBS past op 1 februari haar tarieven aan. De abonnementen stijgen iets sterker in prijs, terwijl sommige losse tickets wat goedkoper worden.



Eerste het goede nieuws. De NMBS wil nieuwe reizigers aantrekken en verlaagt daarom de tarieven van standaard- en weekendbiljetten voor ritten van minstens 35 kilometer in tweede klasse. Biljetten in eerste klasse worden goedkoper op kortere trajecten.



Ook jeugdbewegingen zullen goedkoper af zijn. Kinderen onder 12 jaar die in groep reizen, reizen vanaf februari voor een "symbolisch bedrag“ van 1 euro per traject. Groepstickets (vanaf 15 personen) voor reizigers vanaf 12 jaar worden wel iets duurder. Er wordt een korting van 60 procent in plaats van 70 procent toegepast.



Wie ook meer moet ophoesten, is de frequente reiziger. De prijs van woon-werkabonnementen en van schoolabonnementen gaat met 1,18 procent omhoog. Ook de tienrittenkaarten worden duurder. De Go Pass 10 voor jongeren onder 26 jaar zal 53 in plaats van 52 euro kosten voor tien ritten (+1,9 procent). Volwassenen moeten een forse prijsstijging slikken: de Rail Pass wordt 7,8 procent duurder en zal vanaf februari 83 euro voor tien ritten kosten in plaats van 77 euro.

Tot slot heeft de NMBS ook de tarieven vereenvoudigd voor reizigers die hun fiets willen meenemen op de trein. Nu was er keuze uit een enkel ticket van 5 euro voor de fiets of een dagticket van 8 euro. In februari wordt dat een vast tarief van 4 euro per traject. Vouwfietsen blijven gratis. Het is overigens nog niet beslist of er een verbod komt op reizen met de fiets op spitstreinen. "De consultaties daarover lopen nog", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Busrit iets duurder

Een aantal tarieven van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn, waaronder de sms-tickets en de abonnementen, gaan op 1 februari licht omhoog.

Concreet zal bijvoorbeeld een Buzzy Pazz-jaarabonnement (12 tot en met 24 jaar) vanaf februari 212 euro kosten (in plaats van 209 euro). Een jaar reizen met Omnipass (voor 25- tot 64- jarigen) kost 319 euro (in plaats van 314). Het jaarabonnement voor 65-plussers wordt een euro duurder en kost voortaan 54 euro. Ook de andere abonnementsformules en de meeste dagpassen worden wat duurder.

Ook wie per sms zijn vervoerbewijs bestelt, zal meer betalen. Een sms-ticket, dat een uur geldig is, zal 2,25 euro kosten, 10 cent meer dan nu. Een sms-dagpas zal 7,15 euro kosten, of 1 euro meer dan nu.

Andere tarieven veranderen niet. “De digitale vervoerbewijzen (m-ticket, m-card10 en m-daypass), biljetten voor een enkele rit en rittenkaarten (Lijnkaarten) worden niet duurder”, aldus De Lijn.



Dat betekent dat 1,80 euro de laagste prijs blijft voor een kaartje van een enkele rit. Die prijs betaal je voor een m-ticket, het kaartje dat je via een smartphone-app koopt. Met een tienrittenkaart of een abonnement kost een ritje natuurlijk minder, maar betaal je meer bij de aankoop van een ticket.

De Lijn raakt ook niet aan de prijs van de tienrittenkaarten (16 euro op papier, 15 euro digitaal), en ook de prijs van een enkel biljet dat je bij de chauffeur koopt (3 euro) en die van het groepstarief vanaf tien personen (1,30 euro per persoon) veranderen niet.

De tarieven van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB gaan dit jaar niet omhoog. De laatste prijsstijgingen bij de MIVB dateren van 2014.

Geen wachttijd voor nieuw voorlopig rijbewijs

Iemand die zijn voorlopig rijbewijs B laat vervallen, zal vanaf 1 februari een nieuw voorlopig rijbewijs kunnen aanvragen zonder een wachttijd van drie jaar uit te zitten. Er zijn wel verschillende voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van dat nieuwe model van voorlopig rijbewijs.

De mogelijkheid om vanaf 1 februari een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen, komt er enkel voor wie 6 uur rijles heeft gevolgd in een rijschool en dat ook met een getuigschrift kan bewijzen. Anders blijft de wachttijd van drie jaar gewoon van kracht.

Het voorlopig rijbewijs kan bovendien maar één keer worden aangevraagd en zal slechts voor een periode van twaalf maanden geldig zijn. Het nieuwe voorlopige rijbewijs zal verspreid worden onder de naam “voorlopig rijbewijs model 12".

De nieuwe regeling moet voorkomen dat kandidaat-bestuurders hun rijvaardigheden verliezen tijdens de wachtperiode van drie jaar. Met het instellen van beperkingen wordt tegelijkertijd vermeden dat iemand altijd met een voorlopig rijbewijs blijft rijden door het telkens te verlengen.

Interimwerk bij federale overheid

De federale overheid mag vanaf 1 februari een beroep doen op uitzendkrachten. Het interimwerk is toegelaten bij federale overheidsdiensten, overheidsbedrijven (onder meer Proximus en bpost) en HR Rail (de juridische werkgever van het spoorpersoneel). Bij de Vlaamse overheid kan uitzendwerk al sinds mei 2018.

Uitzendarbeid bij de federale overheid is enkel toegelaten voor de tijdelijke vervanging van een contractueel of statutair personeelslid, voor de tijdelijke toename van werk en voor de uitvoering van uitzonderlijk werk, en mag maximaal twaalf maanden duren. In geval van een staking of een lock-out mogen geen uitzendkrachten tewerkgesteld worden of aan het werk worden gehouden.

Er zijn verschillende redenen waarom uitzendarbeid noodzakelijk is, luidt het in een toelichting van de regering. “Uitzendarbeid kan een antwoord bieden op tewerkstellingsbehoeften die een snelle oplossing vragen om de dienstverlening te kunnen garanderen. Er kan op een flexibele manier ingespeeld worden bij de behoefte aan een acute of onvoorziene vervanging of als er plots extra taken bijkomen. Het kan ook een oplossing bieden als een medewerker plots uitvalt.”

De regering wijst erop dat uitzendarbeid extra kosten met zich meebrengt, maar dat hij soms een oplossing kan zijn om de dienstverlening te garanderen. Het is aan de diensthoofden om die afweging te maken, klinkt het nog. Bevoegd minister Philippe De Backer had eerder al benadrukt dat de nieuwe regeling rechtszekerheid biedt aan bedrijven als bpost en Proximus.

Rookstopmedicatie beter terugbetaald

Rookstopmedicatie wordt vanaf 1 februari beter terugbetaald. Rokers zullen dan minder betalen voor het starterspakket en kunnen meer dan twee terugbetaalde rookstoppogingen ondernemen.

“Rookstopmedicatie kan mensen helpen om van hun verslaving af te geraken, maar de prijs schrikt sommigen af”, zo had minister van Volksgezondheid Maggie De Block eind december verklaard, bij de bekendmaking van de maatregel. “Door de terugbetaling te verbeteren, willen we die drempel zoveel mogelijk wegnemen.”

De minister stelt in een persbericht dat wie wil stoppen met roken, daar gemiddeld vijf tot zeven pogingen voor nodig heeft. In 2015 besliste ze al om twee behandelingen met rookstopmedicatie terug te betalen per persoon. Nu breidt ze dit uit naar drie behandelingen, die elke vijf jaar kunnen worden herhaald.

Vooraleer rokers toegang krijgen tot een volledige behandeling, moeten ze een behandeling van twee weken volgen om te testen of ze de medicatie goed verdragen. Voor dat starterspakket leggen ze nu 49,95 euro neer, volledig uit eigen zak. Vanaf 1 februari is dat nog 9,80 euro voor mensen met een voorkeursregeling, en 14,80 euro voor mensen zonder voorkeursregeling.

“Op die manier willen we de drempel om aan een rookstopbehandeling te beginnen zo laag mogelijk maken”, aldus De Block. In 2017 kregen 14.761 mensen rookstopmedicatie voorgeschreven. In 2016 waren dat er 20.051.