Dit verandert er op 1 april: anticonceptie gratis voor vrouwen tot 25 jaar TT

27 maart 2020

06u14

Bron: Belga 314 De meeste anticonceptiemiddelen worden op 1 april gratis voor vrouwen tot 25 jaar. De morning-afterpil wordt volledig gratis of zal minder dan 1 euro kosten, ongeacht de leeftijd. Het gaat om een beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) waarvan het koninklijk besluit midden februari werd goedgekeurd.

De maatregel maakt deel uit van het budget van de gezondheidszorg voor 2020, dat eind vorig jaar werd goedgekeurd. De maximumleeftijd voor de tegemoetkoming 'contraceptie bij jongeren' wordt opgetrokken van 20 naar 24 jaar, en de leeftijdsgrens voor de tegemoetkoming van de morning-afterpil van 21 jaar, wordt geschrapt.

Concreet betekenen beide maatregelen dat de contraceptiemiddelen die nu al worden terugbetaald, voor vrouwen tot 25 jaar gratis worden. Voor de morning-afterpil geldt de verhoogde tegemoetkoming voor alle vrouwen, ongeacht de leeftijd. De regering maakt daar 6,9 miljoen euro per jaar voor vrij.

In uitzonderlijke gevallen betaal je wel nog de volledige prijs bij de apotheker, bijvoorbeeld wanneer je de morning-afterpil koopt zonder doktersvoorschrift. Je krijgt dan wel een formulier waarmee je bij het ziekenfonds de tegemoetkoming kunt vragen. Koop je de morning-afterpil wel met voorschrift, dan wordt de tegemoetkoming meteen verrekend bij de apotheker.

Hoger remgeld bij niet-geconventioneerde kinesitherapeuten

Begin deze maand was meer dan 60 procent van de kinesitherapeuten - 84,5 procent om precies te zijn - toegetreden tot de laatste overeenkomst tussen de beroepsgroep en het Riziv die sinds begin dit jaar van kracht is. Dat meldt het Riziv. Een van de gevolgen daarvan is dat de terugbetaling voor geneeskundige verzorging van alle verstrekkingen door niet-toegetreden kinesitherapeuten vanaf 1 april met een kwart verminderd wordt. Dat betekent dus dat de eigen bijdrage van de patiënt, het remgeld, hoger zal liggen. Patiënten zullen bij die kinesitherapeuten mogelijk ook toeslagen moeten betalen op de tarieven die de kine’s kunnen aanrekenen.

Het hoger remgeld geldt niet voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

De verhoging van het remgeld geldt tot het einde van de overeenkomst, dus tot eind 2021.

Lagere retributie in pleziervaartsector

De tarieven voor het aanvragen van registratiebrieven en handelsplaten voor plezierboten gaan op 1 april omlaag. De prijsdalingen zijn een gevolg van een reeks administratieve vereenvoudigingen en van de bijkomende digitalisering. Het kabinet van minister voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) wijst er wel op dat, “gelet op de huidige situatie om alles ondertekend en gepubliceerd te krijgen dit met enkele dagen vertragingen kan ingaan”.

Na de nieuwe wet op de pleziervaart, die intussen twee jaar oud is, kwam er ook een unieke registratiebrief. Die kwam in de plaats van de vlaggenbrieven op zee en immatriculatiedocumenten op de binnenwateren. Door de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en volledig te digitaliseren, kunnen extra kosten worden bespaard.

Bovendien zal het aantal aanvragen verminderen. De nieuwe wet schrijft immers een band met België voor om een pleziervaartuig onder Belgische vlag te kunnen inschrijven. Dat zal het aantal buitenlandse - “vaak dubieuze” - aanvragen doen dalen, net als de werklast, verwacht De Backer.

Vanaf 1 april zal de retributie voor vaartuigen van de kleinzeilerij dalen naar 30 euro. Die voor de overige vaartuigen zal 50 euro bedragen. Voordien was dat nog 150 euro. De handelaars in pleziervaartuigen kunnen vanaf maart handelaarsplaten aanvragen voor proefvaarten of demonstratievaarten. De prijs bedraagt 150 euro per plaat en 75 euro per verlenging.

Banken stellen tariefverhogingen uit

Omwille van de coronacrisis stellen verscheidene banken geplande tariefverhogingen uit. Dat is onder meer het geval voor BNP Paribas Fortis en Belfius.

BNP Paribas Fortis plande verscheidene tariefverhogingen vanaf 1 april. Maar die worden uitgesteld naar 1 juli. “Omwille van de recente gebeurtenissen hebben we beslist de tarieven niet te verhogen vanaf 1 april”, aldus de bank. “Het lijkt ons niet het geschikte moment”, aldus nog een woordvoerster.

Concreet plande BNP Paribas Fortis een tariefverhoging voor particulieren van verscheidene manuele verrichtingen in het kantoor. Zo zou de kostprijs voor geldopnamen en papieren overschrijvingen stijgen naar 2 euro, voor het bestellen van cheques en uitschrijven naar 4 euro en de kostprijs voor overschrijvingen uitgevoerd door adviseurs zou stijgen naar 6 euro. De tariefverhogingen worden evenwel uitgesteld.

Ook overheidsbank Belfius stelt een aantal geplande verhogingen uit van 1 april naar 1 juli. Zo zou het tarief voor manuele overschrijvingen stijgen van 1,5 naar 2 euro, en de portkost voor rekeninguittreksels van 1,7 naar 2 euro.