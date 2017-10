Dit verandert er allemaal op 1 november mvdb

14u53

Bron: Belga 0 thinkstock - Op 1 november wordt de centrale databank voor de registratie van katten operationeel. Ook krijgen 6.000 mensen met een belangrijke rol in de veiligheidsketen vanaf die dag absolute voorrang op het gsm-netwerk. Het OCMW biedt hulp bij het opladen van de aardgasbudgetmeter en in het Brusselse Haren start een nieuw opvangcentrum voor vluchtelingen. Een overzicht van wat er allemaal verandert:

Centrale databank voor katten

De centrale databank moet ervoor zorgen dat verdwaalde katten sneller herenigd kunnen worden met hun baasje. Het is ook een instrument in de strijd tegen malafide dierenhandel. In 2014 had de vorige federale regering verplicht om katten te laten registreren, maar het ontbrak tot nu aan een centrale databank. Nu die er eindelijk komt, zullen beduidend meer verdwaalde katten kunnen worden herenigd met hun baasje. Vandaag wordt 4,5 procent van de katten die terechtkomen in asielen, opnieuw thuis gebracht. Bij de honden, die al sinds 1998 geregistreerd worden in een centrale databank, lukt het in 85 procent van de gevallen om dier en baasje opnieuw te herenigen.

De databank kan volgens Vlaams minster voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) ook helpen in de strijd tegen dierenhandelaars, omdat de overheid door de centrale registratie een beter zicht krijgt op de dierenhandel. Ook de controle op de verplichte sterilisatie moet makkelijker worden met de databank. Zo zullen er op termijn minder katten gedumpt worden en komt het zwerfkattenprobleem onder controle.

Nieuw opvangcentrum in Brusselse Haren

De stad Brussel zal vanaf 1 november een opvangcentrum voor migranten onderbrengen in een pand aan de Haachtsesteenweg in Haren. Het centrum wordt door CityDev, het vastgoedagentschap van het Brussels Gewest, ter beschikking gesteld van verschillende ngo's die er de winteropvang zullen verzorgen. Het is niet duidelijk of de opvang al vanaf 1 november van start zal kunnen gaan. De ngo's Dokters van de Wereld en Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés zullen het gebouw eerst nog leefbaar moeten maken. De stad Brussel neemt de kosten voor stroom en water alsook de huur op zich.

Aardgasbudgetmeter

Om te vermijden dat mensen kou lijden in de winterperiode, geeft het OCMW vanaf 1 november steun aan mensen die het moeilijk hebben om hun aardgasbudgetmeter op te laden. Een maatregel die tot 31 maart 2018 van kracht blijft. Uit cijfers van de VREG blijkt dat vorige winter achttien procent van de Vlaamse gezinnen met een aardgasbudgetmeter er gebruik van maakten. Dat zijn er vijf procent meer dan in de winter 2015-2016. Niet elk OCMW is verplicht om de maatregel toe te passen, het kan enkel na een gunstige raadsbeslissing, aldus de VVSG (Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten).

Voorrang op gsm-netwerk

Zoals Het Laatste Nieuws als eerder meldde krijgen zesduizend mensen met een belangrijke rol in de veiligheidsketen vanaf 1 november absolute voorrang op het gsm-netwerk. Dat gebeurt via nieuwe simkaarten.

De prior simkaarten gaan naar onder meer politiediensten, brandweerkorpsen, medische hulpdiensten, luchthavens, defensie, staatsveiligheid, steden, gemeenten en provincies.

Op de dag van de aanslagen in Brussel (22 maart 2016) lag het gsm-netwerk een tijdlang plat en het ASTRID-netwerk van de hulp- en veiligheidsdiensten was overbevraagd. Met de prior simkaart krijgt de gebruiker de garantie dat de spraak- en datacommunicatie absolute voorrang heeft op alle andere gsm-gebruikers.

De simkaarten vervangen het ASTRID-netwerk niet en zullen geleidelijk in gebruik worden genomen.