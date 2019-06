Dit verandert er allemaal op 1 juli KVDS

27 juni 2019

07u44

Bron: Belga 96 Een nieuwe maand, nieuwe maatregelen en dat is in juli niet anders. Vanaf maandag wordt middenvakrijden en onterecht rijden op de pechstrook zwaarder beboet, zijn er strengere regels van kracht voor de verkoop van legale wiet, krijgen zieke zelfstandigen onmiddellijk een uitkering en verdwijnt een begrip uit de Belgische internetgeschiedenis: Skynet.be. Een overzicht.

Middenvakrijden en rijden op pechstrook zwaarder beboet

Een hele reeks verkeersovertredingen wordt vanaf 1 juli duurder. De boete voor wie niet meteen weer zo rechts mogelijk gaat rijden na een inhaalmanoeuvre verdubbelt tot 116 euro, die voor het onterecht op de pechstrook rijden verdriedubbelt tot 174 euro. Ook het inhaalverbod bij neerslag voor bussen en vrachtwagens wordt zwaarder bestraft. De politie zal verder meer overtredingen kunnen vaststellen met automatische apparatuur, zoals tegen de rijrichting inrijden.

Strengere regels voor verkoop legale wiet

De verkoop van legale wiet wordt aan banden gelegd. Onder meer de online handel wordt verboden, net als de losse verkoop: het product moet voorverpakt zijn én een takszegel hebben. Een andere nieuwe regel is dat er geen reclame gemaakt mag worden met een mogelijk positief effect op de gezondheid, omdat de wiet CBD of cannabidiol zou bevatten. Als de wiet niet beantwoordt aan de regels, kan het product in beslag genomen worden door de FOD Volksgezondheid.

Uitrol digitale meter van start

Distributienetbeheerder Fluvius start met de uitrol van de digitale energiemeter voor gas en elektriciteit. Eerst zijn klanten met een budgetmeter aan de beurt, zonnepanelen en nieuwbouw- en renovatiewoningen. Eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 geplaatst zijn, zullen tot 15 jaar na de ingebruikname in het oude systeem met de terugdraaiende teller kunnen blijven. Andere klanten kunnen vanaf 1 juli terecht op de website van Fluvius om te kijken wanneer zij aan de beurt zijn. Alleen wie vroeger dan gepland een digitale meter in huis wil, betaalt een plaatsingskost van 226 euro. De gemiddelde klant zal per jaar zowat 15 euro extra betalen voor elektriciteit en 12 euro voor aardgas. Tegen 2034 moeten de oude Ferraris-meters definitief verleden tijd zijn. (lees hieronder verder)

Eerste aanmaning waterfactuur gratis

De eerste herinneringsbrief voor wie zijn waterfactuur niet betaalde, is voortaan gratis. Waterbedrijven mogen geen extra kost meer aanrekenen. De eerste aanmaning mag ook pas na een maand in de bus vallen, in plaats van na twee weken zoals tot nu toe het geval was.

Onmiddellijk uitkering voor zieke zelfstandigen

Zelfstandigen die minstens een week niet kunnen werken omdat ze ziek zijn of een ongeval hadden, kunnen voortaan vanaf de eerste dag een uitkering krijgen. De nieuwe maatregel moet ervoor zorgen dat ze niet doorwerken terwijl ze daar eigenlijk niet toe in staat zijn.

Proefproject tegen onnodige chemotherapie bij borstkanker

In erkende borstkankerklinieken start een proefproject dat onnodige chemotherapie moet vermijden bij de behandeling van borstkanker. De dure genetische test die het risico op hervallen kan bepalen na een borstoperatie, wordt dan volledig terugbetaald. Zo weten patiënten of chemotherapie wel nodig is. Als het risico laag is, doet die immers meer kwaad dan goed. Het proefproject loopt over drie jaar. De erkende borstklinieken beslissen zelf wie in aanmerking komt voor de gratis tests. (lees hieronder verder)

Mondhygiënist doet intrede in tandartspraktijk

Wie naar de tandarts gaat, kan voor bepaalde handelingen voortaan onder handen worden genomen door een mondhygiënist. Dat nieuwe beroep is erkend door minister van Volksgezondheid Maggie De Block en de eerste bachelors studeren nu af. Ze moeten tandartsen ondersteunen, zodat wachtlijsten kunnen worden ingekort. Ze mogen onder meer mondzorgadvies geven, tanden reinigen, tandsteen en hechtingen verwijderen of scans nemen van de tanden.

Proximus doekt portaalsite Skynet.be op

Maandag verdwijnt een begrip uit de Belgische internetgeschiedenis: Proximus doekt zijn bekende portaalsite Skynet.be op en vervangt die door het tv-portaal Proximus Pickx. Wie een e-mailadres heeft op @skynet.be hoeft niet te vrezen, want die blijven wel bestaan.

Nieuw statuut voor werklozen met ernstige beperking

Er wordt een nieuw statuut ingevoerd voor werklozen met een ernstige medische, fysieke, mentale, psychiatrische of psychische beperking, zoals mensen met een autismestoornis. Daardoor kunnen ze blijven genieten van een werkloosheidsuitkering of beschermingsuitkering als ze meewerken met de bemiddelingsdiensten in de zoektocht naar een passende job of opleiding. (lees hieronder verder)

Regels Inkomensgarantie voor Ouderen strenger

De regels voor een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) - een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken - worden wat strenger. IGO-trekkers moeten vanaf nu altijd op voorhand melden als ze meer dan 21 opeenvolgende dagen van huis zijn, maar binnen België blijven. Met de nieuwe regel wil de overheid vermijden dat er op zo’n moment een controle zou gebeuren op het thuisadres, wat zou kunnen leiden tot een onterechte schorsing. IGO-trekkers die naar het buitenland gaan, moeten dat al langer op voorhand laten weten.

Aalmoezeniers in gevangenissen krijgen volwaardig sociaal statuut

Aalmoezeniers en moreel consulenten in gevangenissen krijgen een volwaardig sociaal statuut. Dat kadert in de strijd tegen radicalisering, die zou kunnen worden tegengegaan door gedetineerden die er behoefte aan hebben, religieuze, spirituele of niet-confessionele begeleiding aan te bieden. Aalmoezeniers en moreel consulenten kunnen nu ook sociale rechten opbouwen en een beroep doen op zwangerschaps- of ziekteverlof. (lees hieronder verder)

Kentekenbewijs voertuigen in nieuw jasje

Het kentekenbewijs voor voertuigen in België wordt aangepast. De kleuren en het formaat blijven behouden, maar er zijn enkele inhoudelijke wijzigingen. Zo worden enkele overbodige gegevens verwijderd, waardoor er meer plaats vrijkomt voor de rest. Ook het lettertype wordt vergroot, wat tot een betere leesbaarheid moet leiden.

Stad Brussel verbiedt wegwerpplastic op evenementen

Wegwerpplastic dat niet herbruikbaar of recycleerbaar is, wordt verboden op evenementen die plaatsvinden in de openbare ruimte in Brussel. Bakjes, bestek of rietjes zullen bijvoorbeeld niet meer verdeeld mogen worden. Er wordt een alternatief voorgesteld.

Meest vervuilende wagens niet meer welkom in Parijs

De ruime omgeving van Parijs is vanaf 1 juli een lage-emissiezone, waarin de meest vervuilende wagens niet langer welkom zijn. Dieselwagens die ouder zijn dan 18 jaar en wagens op benzine ouder dan 21 jaar, worden niet meer toegelaten in het gebied. Er zullen wel pas vanaf 2021 bekeuringen worden uitgeschreven. Eerst komt er nog een sensibiliseringsperiode.

