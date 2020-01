Dit verandert er allemaal op 1 februari KVDS

27 januari 2020

07u11

Bron: Belga 42 Een nieuwe maand, nieuwe maatregelen en dat is in februari niet anders. Wie met trein, tram of bus rijdt mag een prijsverhoging verwachten en in de voetgangerszone in Brussel wordt een alcoholverbod ingevoerd. Een overzicht.

Treinticket wordt duurder

De NMBS verhoogt op 1 februari de prijzen van de standaard- en weekendtickets met gemiddeld 1,53 procent. De prijzen van de woon-werkabonnementen, de schoolabonnementen en de afgeleide producten van de abonnementen (zoals de Campuskaart) stijgen met 2,87 procent. De prijs van de Key Card (voor korte afstanden in een bepaalde zone) en het seniorenbiljet wordt met respectievelijk 30 en 20 cent per traject aangepast. (lees hieronder verder)

De NMBS wil zich blijven richten op het aantrekkelijker maken van de trein voor vrijetijdsreizigers. Daarom blijven de prijzen van de vrijetijdsproducten voor jongeren ongewijzigd. Senioren mogen vanaf februari ook tijdens alle weekends van de zomervakantie gebruikmaken van hun voordelige seniorenbiljet.

Ook De Lijn past tarieven aan

Ook De Lijn past zijn tarieven aan op 1 februari. Zo stijgt de prijs van het populaire sms-ticket. Het zal vanaf februari niet langer 2,25 euro maar wel 2,65 euro kosten. Wie een smartphone heeft, is goedkoper af met een m-ticket via een app. De prijs daarvan blijft 1,8 euro.

Ook een groepsticket voor tien of meer personen wordt fors duurder: van 1,30 euro naar 1,60 euro per rit. De dagpas zal zowel op kaart als digitaal 7,5 euro kosten. Momenteel is dat in de app nog 6 euro en via de verkooppunten 7 euro. (lees hieronder verder)

Een biljet voor een enkele rit in voorverkoop wordt dan weer goedkoper: van 3 naar 2,5 euro. Dat ticket bij de chauffeur kopen met cash kan nog tot 1 juli, maar dan kost de rit wel nog 3 euro.

De abonnementen tot slot worden ook duurder, behalve de maandabonnementen. Een Omnipas, een abonnement voor 25- tot 64-jarigen, gaat bijvoorbeeld van 319 naar 329 euro per jaar. Het abonnement voor 65-plussers zal 55 euro in plaats van 54 euro per jaar kosten.

Geen reservatie meer voor rolstoel op bus of tram

Rolstoelgebruikers die met een bus of tram van De Lijn op stap willen, hoeven hun reis niet meer op voorhand te reserveren. Ze kunnen wel alleen op- en afstappen aan haltes die rolstoeltoegankelijk zijn en de rolstoelplaats op het voertuig moet nog vrij zijn. Volgens De Lijn is het grootste deel van de bussen en trams intussen aangepast voor rolstoelen en ruim een derde van de circa 36.000 haltes is rolstoeltoegankelijk. Dat kan de reiziger online checken. Ook aanmelden via de belbuscentrale blijft mogelijk. (lees hieronder verder)

Rolstoelgebruikers konden tot nu toe op een zestigtal bus- en tramlijnen van De Lijn al op- en afstappen zonder reservatie.

Brussel voert alcoholverbod in voetgangerszone in

Tussen middernacht en 6 uur ‘s ochtends wordt het openbaar nuttigen van alcohol in de voetgangerszone in Brussel verboden. Wie toch betrapt wordt, krijgt een boete van 350 euro. Het gaat om een testperiode van zes maanden, waarna de maatregel geëvalueerd wordt.

De perimeter loopt van het Fontainasplein tot aan het De Brouckèreplein en omvat de volledige Anspachlaan. De zijstraten van de Anspachlaan en de parallelle Kleerkopersstraat en de Zuidstraat behoren net zoals het Muntplein ook tot de perimeter. (lees hieronder verder)

De gemeenteraad gaf in december vorig jaar zijn toestemming voor het alcoholverbod, naar aanleiding van een groot aantal klachten rond geluidsoverlast, onreinheid en inbreuken op de openbare veiligheid zoals vandalisme en diefstallen. De feiten werden veelal toegeschreven aan dronken mensen die zich in de voetgangerszone bevinden.

Er zullen wel enkele uitzonderingen zijn op het verbod. Het nuttigen van alcohol blijft toegestaan op de door de stad vergunde terrassen en tijdens alle commerciële, feestelijke of sportevenementen die toegestaan of georganiseerd worden door de stad.