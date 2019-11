Dit verandert er allemaal op 1 december ttr

27 november 2019

06u24

Bron: belga 0 Vanaf 1 december zullen handelaars cashbetalingen moeten afronden naar het dichtsbijzijnde getal van 5 cent. Ook zullen gebreken aan autolichten strenger beoordeeld worden in de Vlaamse autokeuringscentra. Daarnaast neemt voormalig Belgisch premier Charles Michel zondag zijn functies als voorzitter van de Europese Raad op.

Cashbetalingen afronden

Handelaars kregen sinds 2014 de mogelijkheid om de bedragen bij cashbetalingen af te ronden naar het dichtstbijzijnde bedrag van 5 eurocent. Maar het aantal winkels dat afrondde, bleef beperkt. Cashbetalingen worden nu verplicht afgerond. Voor betalingen met de bankkaart is de afronding een vrijwillige keuze van de handelaars.

Het is wel zo dat consumenten stukjes van 1 of 2 eurocent mogen blijven gebruiken voor zijn betalingen, en de handelaar mag ze verder gebruiken als wisselgeld. Verwacht wordt dat door de afronding er veel minder stukjes in omloop zullen zijn.



De voorbije weken liepen er al informatiecampagnes, zowel bij handelaars als bij de consument. Op de site van de FOD Economie is een gids te vinden met uitleg over de regels die van toepassing zijn bij afronding.

Naar aanleiding van die afronding verzamelen Kom op tegen Kanker en tv-zender Eén nog tot 13 december voor de laatste keer “ros geld” tegen kanker.

Strengere controles autolichten

Verschillende gebreken aan autolichten die momenteel nog tot een groen keuringsbewijs met een opmerking leiden, zullen binnenkort uitmonden in een afkeuring. Dat zal het geval zijn wanneer de verklikker van de grootlichtkoplampen op het dashboard niet werkt, de schakeling van de mistlichten niet werkt, de kentekenplaatverlichting niet goed is bevestigd en wanneer de waarschuwingsknipperlichten niet goed functioneren.

Ook de bestaande controles op de werking, staat en bevestiging van standlichten, dagrijlichten, achterlichten, stoplichten, mistlichten, richtingaanwijzers en achteruitrijlichten zullen resulteren in een rood keuringsbewijs, dat vijftien dagen geldig is.

Voorts wordt er ook strenger toegezien op de verklikkers van de richtingaanwijzers, de verklikkers van het waarschuwingsknipperlicht en de knipperfrequentie van de richtingaanwijzers. Wanneer daar gebreken worden vastgesteld, zal voortaan een groen keuringsbewijs met opmerking worden afgeleverd. De gebreken moeten dan zo snel mogelijk hersteld worden, maar zonder herkeuring.

De keuring van de grootlichten en dimlichten blijft onveranderd. En ook de keuring van de afstelling van de lichten wijzigt niet. De strengere regels, die het gevolg zijn van de omzetting van een Europese richtlijn, moeten bijdragen tot een betere verkeersveiligheid.

Charles Michel treedt aan als Europees ‘president’

Voormalig Belgisch premier Charles Michel neemt op zondag 1 december zijn functies als voorzitter van de Europese Raad op. Hij is na Herman Van Rompuy de tweede Belg die zich Europees ‘president’ mag noemen.

Toen na de verkiezingen voor het Europees Parlement van einde mei de Europese topjobs opnieuw moesten worden verdeeld, kozen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten voor de (toen nog) Belgische premier om vanaf december hun vergaderingen te leiden. De Europese Raad zet de grote lijnen van het EU-beleid uit en komt in principe vier maal per jaar samen. De verschillende crisissen van de afgelopen jaren (de eurocrisis, grexit, brexit...) hebben echter aangetoond dat het aantal toppen vele malen hoger kan liggen.

Het mandaat van Charles Michel duurt 2,5 jaar en kan één keer worden verlengd. De oud-premier is nog maar de derde Europese Raadsvoorzitter, maar wel al de tweede Belg. Herman Van Rompuy nam tussen eind 2009 en 2014 de functie waar. Zelf neemt Michel het voorzitterschap over van de Pool Donald Tusk. Vrijdag vindt in de hoofdzetel van de Raad, in de Brusselse Wetstraat, al de symbolische machtsoverdracht tussen Tusk en Michel plaats.