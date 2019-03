Dit verandert er allemaal op 1 april jv

27 maart 2019

06u34

Bron: belga 0 Er komt een nieuwe maand aan en dus ook een aantal nieuwe maatregelen. Op 1 april gaat de digitale akte in voege, krijgen huisartsen meer voor het beheer van het globaal medisch dossier, moet je minder btw betalen voor de aankoop van planten bij een tuinaannemer en valt het personeel van Ryanair in ons land onder het Belgische arbeidsrecht.

Digitale akte

De papieren geboorte- of huwelijksakte maakt plaats voor de digitale akte, opgeslagen in een centrale databank. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de aktes in de toekomst ook enkel elektronische ondertekenen. Die verandering gaat officieel in op zondag 31 maart, maar zal in de praktijk dus vanaf maandag 1 april worden toegepast.

Het zal even wennen zijn voor de ambtenaren op het stadhuis. Bij een geboorte, naamsverandering of huwelijk komt er geen balpen meer aan te pas. Met hun elektronische identiteitskaart ondertekenen ambtenaren van de burgerlijke stand elektronisch de akte. Burgers moeten niet langer zelf hun handtekening zetten, die van de ambtenaar volstaat.

De verplichte digitalisering maakt komaf met de ongemakken van de miljoenen papieren akten die in de stadhuizen en de rechtbanken worden bewaard. Ze kunnen niet langer beschimmelen en moeten ook niet langer worden afgedrukt. Dat spaart papier, ruimte en bewaringskosten.

Verder wordt het rijksregister automatisch bijgewerkt wanneer een akte wordt gewijzigd. De overheid zal op aanvraag voortaan ook zelf akten doorgeven aan andere diensten. De uittreksels worden op dezelfde uniforme manier afgeleverd en kunnen alleen digitaal worden opgemaakt of gewijzigd door medewerkers die over de juiste toegangsrechten beschikken.

De gemeenten, rechtbanken en buitenlandse consulaten hebben zich maandenlang voorbereid op de komst van de centrale databank (DABS). Oude akten vanuit lokale registers werden overgezet naar de nieuwe databank. In totaal worden er 589 gemeentelijke registers en 102 consulaire posten uit het buitenland geïntegreerd in de databank.

Lager btw-tarief voor planten

Wie bloemen en planten aankoopt bij een tuinaannemer, zal daar vanaf 1 april maar 6 procent btw op betalen, tegenover 21 procent nu. De maatregel moet oneerlijke concurrentie en het risico op zwarte circuits wegwerken.

Wie bomen, struiken, planten of bloemen voor de tuin koopt bij een sierteler, betaalt daarop 6 procent btw. Maar een tuinaannemer die een tuin aanlegt en daarbij ook bomen of planten levert, moest voor diezelfde planten tot nu toe een btw-tarief van 21 procent van aanrekenen. Door dat verschil werden tuineigenaars ertoe aangezet zelf hun planten rechtstreeks bij de siertelers te gaan kopen, wat zwarte circuits in de hand werkte.

Vanaf 1 april wordt het onderscheid weggewerkt. De bloemen, bomen, heesters en planten van de tuinaannemers zullen dus eveneens onder het lagere btw-tarief van 6 procent vallen.

Een tuinaannemer zal zijn factuur voor het aanleggen van een tuin dus moeten opsplitsen, want de rest van de prijs blijft wel onderworpen aan het btw-tarief van 21 procent.

Personeel Ryanair onder Belgisch arbeidsrecht

De Belgische werknemers van de Ierse budgetvlieger Ryanair komen vanaf 1 april onder het Belgische arbeidsrecht terecht. Ryanair gaat de zowat 350 Belgische werknemers bij onderaannemer Crewlink zelf een contract geven, zegt de christelijke bediendebond LBC.

De Ierse budgetvlieger kende in 2018 een bewogen jaar op sociaal vlak. In verschillende landen, waaronder België, waren er stakingen van piloten en/of het cabinepersoneel. Steevast eisten ze de toepassingen van de nationale arbeidswetgeving, en niet de Ierse.

In oktober kwam al een akkoord uit de bus om de Belgische arbeidswetgeving toe te passen op het eigen personeel. Dat leidde eerder al tot de goedkeuring van de nodige cao met afspraken rond lonen en uurroosters door de Belgische piloten. Tussen 1 april en 1 mei krijgen nu ook de 350 leden van het cabinepersoneel die in dienst waren bij onderaannemer Crewlink een contract bij Ryanair zelf.

Het onderbrengen van het personeel onder Belgische recht betekent nog niet dat alle meningsverschillen tussen de vakbonden en de luchtvaartmaatschappij van de baan zijn. “De vraag blijft op welke manier Ryanair het Belgische arbeidsrecht zal toepassen”, zegt Hans Elsen van LBC-NVK. “Daarover wordt nog volop gediscussieerd.”

Honorarium voor globaal medisch dossier verhoogd

De vergoeding die een huisarts krijgt voor het beheer van het globaal medisch dossier (GMD) wordt in april met 2,57 procent opgetrokken. Dat is het gevolg van een beslissing van de nationale commissie artsen-ziekenfondsen (Medicomut).

Concreet wordt het honorarium dat de huisarts mag aanrekenen verhoogd van 31 naar 31,80 euro. Voor het GMD van een chronisch zieke patiënt tussen 45 en 75 jaar gaat het om een stijging van 56,83 naar 58,30 euro.

Het GMD bevat alle medische gegevens van een patiënt. Het honorarium voor het beheer van dat dossier wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds.