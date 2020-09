Dit verandert allemaal op 1 oktober: mondmaskerplicht versoepeld en quarantaineperiode ingekort jv

27 september 2020

08u13

Bron: belga 10 Nieuwe maand, nieuwe veranderingen. Ook in oktober. In coronatijden betekent dat niet alleen wijzigingen in ons ‘gewone’ dagelijkse leven, maar ook in ons samenleven met het vervelende, hardnekkige virus. Zo wordt d e verplichting om een mondmasker te dragen vanaf 1 oktober versoepeld en wordt de duur van de quarantaine ingekort.

Vanaf 1 oktober is het niet langer verplicht om buiten een mondmasker te dragen, behalve op drukke plaatsen en op plaatsen waar de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. De lokale overheid krijgt daar ruimte om te bepalen om welke plaatsen het gaat.

Het mondmasker blijft wel altijd verplicht op onder meer het openbaar vervoer, in winkels en in bioscoopzalen.

Voorts wordt vanaf 1 oktober ook de verplichte quarantaineperiode teruggebracht van 14 dagen naar zeven dagen. "Als u Covid-19-symptomen heeft, neemt u contact op met de huisarts. Die zal u meteen een week in isolatie plaatsen. Als na de coronatest blijkt dat u positief bent, blijft de quarantaine van een week gelden. Blijkt de test negatief, dan mag u uit quarantaine, als uw gezondheid dat toelaat", zo legde premier Sophie Wilmès de beslissing uit op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad. Wie in nauw contact is geweest met iemand die besmet is, moet voortaan voor zeven dagen in quarantaine en moet op de vijfde dag getest worden. "Als de test positief is, wordt de quarantaine met zeven dagen verlengd. Is de test negatief, dan mag u uit quarantaine na de zevende dag", aldus Wilmès.

Covid-19-barometer

Gezondheidsinstituut Sciensano lanceert vanaf 1 oktober een nieuwe Covid-19-barometer. Het gaat om een meetinstrument waarmee de consultaties van huisartsen voor luchtwegklachten in kaart worden gebracht. Dat gebeurt op basis van het elektronisch medisch dossier dat automatisch het aantal patiënten met luchtwegklachten genereert. De arts moet dat cijfer dan twee tot vier keer per week doorsturen naar Sciensano. “Dit vraagt een paar minuten extra werktijd voor de dokter, maar het is wel van cruciaal belang”, zegt Robrecht De Schreye van Sciensano.

Het gezondheidsinstituut zal de resultaten analyseren en wekelijks verslag hiervan uitbrengen. “Meer consultaties voor luchtwegklachten resulteren twee weken later in meer ziekenhuisopnames”, gaat De Schreye verder. “Door die gegevens van de huisartsen nu in kaart te brengen, kunnen we dus veel beter voorspellen hoe het virus verder zal evolueren en kunnen we indien nodig ingrijpen.”

Het project loopt in samenwerking met het RIZIV en met de huisartsenverenigingen Domus Medica en SSMG. “De gegevens worden bij elke arts in het land opgevraagd, waardoor we dus ook heel snel lokale brandhaarden en toenames kunnen ontdekken”, klinkt het bij Roel Van Giel van Domus Medica. “De gegevens uit de huisartsengeneeskunde zijn dan ook een enorme bron van informatie.”

De barometer moet ook leiden tot een aangepaste benadering van de zorg in de huisartsenpraktijken en een erkenning van de belangrijke rol van de huisartsen. Voor deze bijkomende inspanning zullen de huisartsen dan ook kunnen rekenen op een financiële compensatie: 400 euro voor dokters die tussen oktober en maart de gegevens twee keer week doorsturen, 800 euro voor wie dat vier keer per week doet.

Sociale energietarieven weer omhoog

De sociale tarieven voor energie gaan op 1 oktober weer de hoogte in, na de forse daling het afgelopen kwartaal. Het sociaal tarief voor elektriciteit stijgt vanaf volgende maand met ongeveer 2,5 procent (enkelvoudige en tweevoudige tarieven) en dat van aardgas wordt zelfs 15 procent duurder, zo bepaalde de energiewaakhond CREG.

De sociale tarieven zijn de laagste tarieven op de markt. Ze worden toegekend aan personen of gezinnen die genieten van bepaalde tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld personen met een handicap of mensen met een leefloon. Het gaat om vele tienduizenden gezinnen: zowat een tiende van de huishoudens geniet een sociaal tarief.

De CREG legt deze tarieven elk kwartaal vast, vroeger gebeurde dat pas om de zes maanden. Op die manier worden prijsschommelingen sneller gevolgd. In juli was er nog een sterke daling van de sociale energietarieven: elektriciteit werd toen gemiddeld 12 procent goedkoper en aardgas zelfs 39 procent.

Dat de prijzen nu opnieuw stijgen is dus geen verrassing, want ook de marktprijs gaat omhoog. De prijsstijgingen van de sociale tarieven worden wel geplafonneerd; voor aardgas is met een stijging van 15 procent het kwartaalplafond bereikt.

Thalys snoeit in aanbod

Spoorwegmaatschappij Thalys snoeit wegens de coronacrisis verder in haar aanbod. Vanaf 1 oktober zal maar 40 procent van het normale aanbod beschikbaar zijn. Tot nu toe werd 55 tot 60 procent van de normale dienstverlening aangeboden.

De Belgische overheid kleurde de voorbije weken bestemmingen van de Thalys als rode zones in, wat betekent dat enkel essentiële reizen zijn toegestaan. Onder meer de toeristische trekpleister Parijs werd een verboden zone voor Belgen. Dat had gevolgen voor Thalys, dat vanuit Brussel reizigers vervoert naar bestemmingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Het aantal reizigers daalde met 50 procent sinds eind augustus, zegt het bedrijf.

Daarom komt er vanaf 1 oktober dus een aangepast aanbod, dat tot nader order van kracht blijft. Dagelijks zullen gemiddeld nog acht treinen heen en terug rijden tussen Brussel en Parijs, vijf treinen heen en terug tussen Brussel en Nederland en twee treinen heen en terug tussen Brussel en Duitsland. De lowcostverbindingen onder de merknaam IZY blijven behouden: een heen- en terugreis op maandag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Reddingsstrook verplicht op Belgische wegen

Automobilisten zullen vanaf 1 oktober bij een file altijd een reddingsstrook moeten vrijhouden op wegen met twee rijstroken of meer per rijrichting. Dat is anders dan de regeling die tot nu toe van kracht was, waarbij de automobilisten pas een doorgang moesten vrijmaken nadat ze een sirene hadden gehoord. De maatregel moet ervoor zorgen dat de hulpdiensten vlotter kunnen passeren.

Een reddingsstrook is een tussenruimte die ontstaat wanneer de voertuigen bij filevorming op de linkerrijstrook naar links uitwijken en de voertuigen op de rijstroken daarnaast naar rechts. Op die manier komt er ruimte voor de hulpdiensten om tussen te komen.

Toezichtsraad behandelt klachten gedetineerden

De vorig jaar vernieuwde Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) start op 1 oktober met het behandelen van klachten van gedetineerden. De werking van het CTRG werd vorig jaar aangepast: de organisatie viel lang onder de bevoegdheid van het ministerie van Justitie, maar sinds begin vorig jaar werkt het CTRG, net zoals de Comités P en I, autonoom.

De gedetineerden zullen bij het CTRG klacht kunnen indienen tegen elke beslissing die de gevangenisdirectie ten aanzien van hen neemt. Ook over het verzuim of de weigering om een beslissing te nemen, kan een klacht ingediend worden.

Elke gevangenis beschikt sinds vorig jaar over een commissie van toezicht, bemand door vrijwilligers. Binnen die toezichtscommissie is nu ook een klachtencommissie opgericht die deze klachten gaat behandelen.

België werd al verschillende keren veroordeeld voor de manier waarop gedetineerden behandeld worden: dat er geen interne beroepsprocedure is voor beslissingen van de directie was daarbij al meermaals een argument.