Dit tafeltje van IKEA kost 69,90 euro en zou volgens bekende veilingsite over enkele jaren duizenden euro’s waard kunnen zijn Koen Van De Sype

28 augustus 2018

18u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een eenvoudig tafeltje dat je momenteel voor 69,90 euro kan kopen bij IKEA, zou over enkele jaren wel eens duizenden euro’s waard kunnen zijn. Toch als we de bekende online veilingwebsite Barnebys mogen geloven. “Het LÖVBACKEN-bijzettafeltje is een tijdelijke heruitgave van een iconisch item”, aldus Barnebys . “Daar zou over 10 tot 20 jaar dik voor betaald kunnen worden.”

De site – een zoekmachine die een overzicht biedt van items die in een heel gamma veilinghuizen wordt aangeboden, tot Sotheby’s en Christie’s toe – plakt ook bedragen op het potentieel van het bekende lichtbruine tafeltje. Tegen 2030 zou het tussen de 1.100 en 1.979 euro waard kunnen zijn en tegen 2040 zelfs tussen de 3.298 en 5.497 euro.

Geschiedenis

“De LÖVBACKEN-tafel werd in 1953 gelanceerd en is een prachtig klein tafeltje met een geweldige geschiedenis”, aldus Barnebys. “Het werd gecreëerd door een van de meest succesvolle designers van Zweden - Gillis Lundgren – en originele exemplaren worden nu al voor duizenden euro’s verkocht in toonaangevende Zweedse veilinghuizen. Het is een echt collectorsitem en zal dat ook zijn voor experts in de toekomst. Het zou ons niets verbazen als ook de huidige tafeltjes over 10 tot 20 jaar duizenden euro’s waard zullen zijn.”





Het bericht verwondert IKEA niet. “Het gaat inderdaad om een iconisch product”, klinkt het bij de Belgische persdienst van het bedrijf. “Het was het eerste product dat in een platte doos verkocht werd. Gewoon door de poten eraf te halen. Het item verdween uit het aanbod en maakte enkele jaren geleden een comeback. De vintagestijl is immers hip en trendy. Dat de originele exemplaren nu veel geld waard zijn, verbaast ons niet. We zullen zien of die trend zich doorzet.”

Barnebys heeft vertrouwen. “We zien vaak dat erg populaire producten uit het verleden opeens heel veel erkenning krijgen op veilingen. Het antiek van morgen zou dus wel eens bij de grote meubelketens van vandaag te vinden kunnen zijn. En het gaat zowel om duurdere items als betaalbare.”

Er moet wel altijd een aantal criteria vervuld zijn voor iets als antiek aanzien kan worden. Het gaat dan onder meer om de bijzonderheid van het ontwerp, de uitzonderlijke kwaliteit of de vernieuwende waarde.

Interesse? Je kan het tafeltje vinden in een vestiging van IKEA of online.