Dit staat in het voorstel over heropstart onderwijs in Vlaanderen: scholen gedeeltelijk open, maar niet voor iedereen KVDS

22 april 2020

13u54 140 De Vlaamse onderwijssector heeft een akkoord bereikt met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over een voorstel waarbij de scholen op vrijdag 15 mei gedeeltelijk zouden kunnen heropenen. Een deel van de leerlingen zou een deel van de week les kunnen krijgen in een vast klaslokaal. Het advies is voor alle duidelijkheid nog geen definitieve beslissing, maar zal nu aan de Veiligheidsraad worden voorgelegd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Concreet gaat het om de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar (4 dagen per week), van het 6de leerjaar (2 volle of vier halve dagen per week) en de scholieren van het laatste jaar secundair onderwijs (1 dag per week in het aso, 2 dagen per week in het tso, kso en in zowel het 6de als het 7de jaar bso). Na een week komt er een evaluatie met het oog op eventuele uitbreiding naar andere leerjaren.



Voor de leerjaar die nog niet heropstarten, blijft ‘preteaching' van toepassing. Het volledige onderwijs blijft ook voorzien in opvang. Voor de kleuterscholen is er nog geen plan voor een heropstart.

“Niet het ideale, wel het mogelijke”

“Dit is niet het ideale, maar wel het mogelijke”, reageert minister Weyts. “Ik besef ten volle dat ook hier heel veel kritiek op zal zijn. Het zal én te laat én te vroeg én te veel én te weinig zijn. Maar zeker in deze tijden moeten we durven verantwoordelijkheid op te nemen en beslissingen te nemen. Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben behoefte aan én recht op een concreet perspectief”.



Er is niet toevallig voor vrijdag 15 mei gekozen. “Die timing biedt scholen de gelegenheid om alvast één dag te ‘proefdraaien’, tijdens het weekend één en ander op punt te stellen, vervolgens weer drie dagen aan de slag te gaan en eventueel nog een keer bij te sturen tijdens het verlengde hemelvaartweekend”, klinkt het.

Volgens Weyts is het Vlaamse voorstel, dat nog besproken zal worden met de andere gemeenschappen, het resultaat van uitgebreid overleg met het hele Vlaamse onderwijsveld. Volgens de N-VA-minister heeft het plan ook de goedkeuring van prof. Erika Vlieghe, voorzitter van expertengroep (GEES) die de exitstrategie moet uitstippelen.

Deliberaties

Deliberaties zouden ook mogelijk zijn na 30 juni in het voorstel. Het gaat voor alle duidelijkheid om een advies van de Vlaamse onderwijspartners: het is de Veiligheidsraad die ultiem beslist over wat er moet gebeuren en die beslissing wordt vrijdag verwacht.

Scholen zullen trouwens alleen mogen heropstarten als dat op een veilige manier kan gebeuren. Er moet onder meer respect zijn voor hygiëne en social distancing en ook het principe van de contactbubbels blijft behouden: leerlingen krijgen les in een vast klaslokaal, met een vaste zitplaats en in een vaste groep van maximaal een 10-tal leerlingen. Alleen voor de praktijk- en kunstvakken mogen de leerlingen gebruik maken van een ander lokaal of atelier.

Epidemiologen van het expertenpanel GEES - dat de Belgische exitstrategie uit de coronacrisis moet voorbereiden - zullen nog een advies geven rond het al dan niet verplicht dragen van mondmaskers.

Draaiboek

Om scholen te ondersteunen bij de heropstart wordt er een algemeen draaiboek ter beschikking gesteld. Dat is opgebouwd uit vijf thema’s, waarbij veiligheid centraal staat. De andere zijn mensen, leren, organiseren en evalueren. Dit instrument zal scholen en preventieadviseurs helpen om te bepalen wat lokaal mogelijk is en om een plan van aanpak met risicoanalyse op te stellen in overleg met het schoolteam. Scholen mogen zelf invulling geven aan de vooropgestelde onderwijstijd en de lesinhoud.

Voor de leerlingen voor wie de lessen op school niet worden heropgestart, blijft preteaching van toepassing. Het volledige basisonderwijs blijft ook opvang organiseren voor leerlingen. Deze leerlingen moeten altijd - zowel bij de afhaalmomenten, in de speeltijden en tijdens eetmomenten - gescheiden blijven van de leerlingen voor wie de lessen op school hervat worden.

Hoger onderwijs

Over het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs (inclusief de basiseducatie), het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de internaten zullen er in overleg met de GEES ook zo snel mogelijk beslissingen genomen worden.

Door het coronavirus zijn de lessen in de scholen grotendeels opgeschort sinds vrijdag 13 maart. Na de paasvakantie zijn scholen wel gestart met ‘preteaching’ of aanlooplessen, maar fysieke lessen op school zijn er voorlopig niet.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Koepels tevreden: "Begin van duidelijkheid”

Het advies geeft de scholen volgens de onderwijskoepels al wat duidelijkheid. Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is tevreden dat er een “begin van duidelijkheid is” voor scholen. Meer duidelijkheid zou beter zijn, maar het is volgens hem al een eerste stap in de juiste richting.

“We hebben een afweging gemaakt, die goed gemotiveerd is, maar die er evengoed ook anders had kunnen uitzien”, verklaart Boeve. Hij stelt dat er met drie zaken rekening gehouden moest worden: de veiligheid, de onderwijskundige noodzaak voor leerlingen en het maatschappelijk draagvlak. “Ik krijg mails van ouders die me vragen om de scholen opnieuw te openen, maar ook mails van ouders die zeggen dat ze hun kinderen thuis zullen houden”, aldus de topman.

Voor de concrete invulling blijven de scholen zelf verantwoordelijk, stelt Boeve nog. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen om buiten les te geven of klaslokalen anders in te richten. “Dankzij dit akkoord kunnen scholen terugvallen op een generiek kader en toepasbare draaiboeken.”

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!-onderwijs, benadrukt dat het om een advies gaat dat de Nationale Veiligheidsraad nog moet bekijken. Toch is er al geïnformeerd omdat scholen de tijd moeten hebben om zich voor te bereiden.

Verdyck blijft bezorgd over de leerlingen die voorlopig niet bereikt worden, ondanks alle inspanningen. De topvrouw stelt dat er moet gekeken worden voor de nodige ondersteuning zodat alle leerlingen alle kansen krijgen. Niet alleen in dit schooljaar, maar ook in dat van 2020-2021.

Ook de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) is tevreden dat ouders een perspectief hebben. “Ouders hadden daar nood aan, want er heerste veel ongerustheid”, zegt Karolien Bouchet.

Bekijk de reactie van Lieven Boeve:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk de reactie van Raymonda Verdyck:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk ook: Weyts verduidelijkt voorstel over heropening scholen



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Marc Van Ranst verbolgen over gelekt adviesrapport voor exitstrategie: “Wie dit heeft gelekt, speelt met mensenlevens”

Bekijk ook: We zijn klaar voor versoepeling maatregelen



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.