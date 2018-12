Dit staat er op het kerstmenu van de gevangenen jv

22 december 2018

11u09

Bron: Sudpresse 0 Ook voor de zowat 10.000 gedetineerden in ons land is het dinsdag Kerst. Zij krijgen dan een aangepast feestmenu voorgeschoteld, al moet dat binnen een strak budget gewrongen worden. De Franstalige krantengroep Sudpresse ging eens horen wat er zoal op het bord zal komen bij de criminelen achter de tralies.

De staat voorziet voor elke gevangene in België een maaltijdbedrag van 3,81 euro per dag. Met dat geld moet een ontbijt, een middag- en avondmaal in elkaar geflanst worden. Dat is erg krap. Bovendien, wat de keuken voor extra’s in de speciale feestdis voor Kerst stopt, moet elders in het jaar gerecupereerd worden, om het gemiddelde maximum van 3,81 euro per dag niet te overschrijden.

Maar de koks slagen er blijkbaar elk jaar toch in om een fel gesmaakte upgrade te verzinnen. Nee, geen kreeft of foie gras, maar tong, hertenragout of gerookte zalm kan wél. Dit jaar zijn ook geitenkaas, Thaise soep, eend, kalkoen en kip populair in de gevangenissen, weet Sudpresse. Ook het ontbijt wordt dinsdag aangepast, zoals in Lantin, waar op kerstochtend brood met chocoladestukjes de traditionele witte boterhammen vervangen.

Kerstmis is dan wel een christelijke viering, ook de vele moslims in onze cellen mogen meegenieten van het feestmaal, eventueel in halalversie, aldus Sudpresse. Aalmoezeniers van alle religies schenken trouwens een nieuwjaarspakket aan de gedetineerden. De inhoud daarvan: pennen, potloden, schriften, kaarten, briefkaarten, kaartspel, shampoo en koekjes.