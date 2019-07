Dit schrijft de internationale pers over de zaak-Van Dijck Lieven Desmet

12 juli 2019

14u49

Bron: De Morgen 0 Het ontslag van Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck rolt ook in het buitenland over de tongen. Een bloemlezing van de berichtgeving in internationale media.

“11 juli zal voortaan niet enkel herinnerd worden voor de overwinning op het Franse leger in 1302, maar ook omwille van het schandaal in 2019.” Tot die conclusie komt nieuwssite Politico Europe in haar dagelijkse ochtendnieuwsbrief. Waarna het inmiddels gekende schandaalverhaal uit de doeken wordt gedaan. “Dronken rijden en naar verluidt een escorte betalen met overheidsgeld bleek teveel om te counteren voor de N-VA politicus.” Politico citeert Van Dijcks verdediging dat de beschuldigingen ‘totaal incorrect’ zijn.

Nieuwssite EUobserver slaat een andere toon aan door te verwijzen naar het “plotse en onverwachte” voorzitterschap van Filip Dewinter van het Vlaams Parlement. Dewinter wordt omschreven als ‘a leader of the far-right party Vlaams Belang ’. “Het Vlaamse Parlement zal snel een nieuwe voorzitter aanduiden”, schrijft EUobserver. Daarna volgt het verhaal uit de ‘Belgian outlet tabloid P-Magazine’. EUobserver citeert tevens uit de mail van voormalig vicepremier Kris Peeters (CD&V).

Belgische expats in het buitenland kunnen zich dan weer informeren via The Brussels Times, dat uitgebreid het verhaal brengt. Ook FRANCE 24, de Franse satelliet-nieuwszender, heeft een overzicht van het gebeuren. Het staat ook stil bij de verontschuldigingen van Van Dijck tijdens zijn 11-juli speech, na zijn dronken escapade van vorige week.

Bij onze Noorderburen pakken de collega’s van De Volkskrant er nog het grootst mee uit. Op pagina 4 wordt het volledige verhaal sec opgeschreven. Ook hier wordt uitgebreid stilgestaan bij de verdediging van Van Dijck én bij de tijdelijke opvolging van Dewinter “van het ultrarechtse Vlaams Belang”.

‘Uitkeringsfraude’

Bij NRC brengen ze eveneens het nieuws, zij het korter en op pagina 12, terwijl het bij De Twentsche Courant op pagina 26 verschijnt. “Kris van Dijck stapt op als voorzitter van het Vlaamse parlement nadat hij opnieuw in opspraak was geraakt. Hij reed vorige week dronken tegen een aanhangwagen na bezoek aan een café. Nu wordt hij ook beticht van uitkeringsfraude”, schrijft het Algemeen Dagblad, kort op z’n tweede pagina.

De Engelse media lijken de soap over de Vlaamse Feestdag aan zich voorbij te laten gaan. Maar de Catalaanse vrienden van de N-VA hebben - hoe kan het ook anders - wél aandacht voor hun Vlaamse broeders. Zowel het Catalaanse persagentschap ARA als El Periodico hebben een stuk.

‘Met zijn handen in het deeg’

Toegegeven, ‘El president del Parlament flamenc dimiteix acusat de tracte de favor a una prostituta’, klinkt toch net iets anders dan de Nederlandse uitkeringsfraude. Volgens ARA sloeg het nieuws in als een bom, en werd Van Dijck na zijn speech ‘opgesloten in een kamer met andere Vlaamse politici, om vervolgens het gebouw te verlaten’. El Periodico schrijft dan weer dat Van Dijck dan weer ‘Con las manos en la masa’, met zijn handen in het deeg zat.

Aan de andere kant van de taalgrens, Wallonië, stelt Le Soir vast dat de N-VA “een partij als een ander is geworden”. Ook L’Echo en La Libre plaatsten een verwijsstukje op hun voorpagina’s en besteden veel aandacht aan de zaak-Van Dijck.