Dit moet Vlaming overtuigen om met trein naar luchthaven Charleroi te reizen 11u21

Bron: Belga 0 BELGA Het station van Fleurus moet de nieuwe toegangspoort per spoor worden voor de luchthaven van Charleroi (Brussels South Charleroi Airport, BSCA). Dat heeft MR-voorzitter Olivier Chastel vandaag gezegd op de RTBF-radio. Chastel hoopt dat de beslissing zal leiden tot een nieuwe dynamiek vanuit Vlaanderen, omdat Fleurus op de lijn Leuven-Charleroi ligt.

Er was ook de piste van een mogelijke stopplaats in Ransart op de lijn Charleroi-Ottignies om zo de luchthaven beter bereikbaar te maken vanuit Brussel. Maar die piste is nu van tafel, zo is ook te horen bij het kabinet van minister van Mobiliteit François Bellot.

Er wordt dus gekozen voor Fleurus, gelegen op enkele kilometers van de luchthaven. Bedoeling is om van daaruit met pendelbussen naar de luchthaven te rijden. Meer informatie over de concrete plannen zou binnenkort pas uit de doeken worden gedaan.

Photo News Oliver Chastel (MR).