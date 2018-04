Dit jaar geen City Parade in Brussel door WK SI

14 april 2018

16u32

Bron: Belga 0 Er komt dit jaar geen nieuwe editie van de City Parade. Het evenement zou normaal gezien op zaterdag 23 juni in Brussel doorgaan, maar net op die dag speelt België in het WK voetbal tegen Tunesië en dat zorgt voor een aantal complicaties. Daarom hebben de organisatoren besloten om een jaartje over te slaan, zo laten ze zaterdag aan Belga weten. Nieuwe datum voor de 18de editie van het technofeest is 22 juni 2019.

Organisator Claude Van Cools mikte dit jaar op een terugkeer naar een stadscentrum, maar dat is als gevolg van de wedstrijd van België tegen Tunesië niet mogelijk, zegt hij. Het organiseren van de City Parade op de openbare weg vraagt heel wat inspanningen van verschillende stadsdiensten, transportfirma's en de ordediensten, aldus Van Cools. Daarnaast worden de WK-wedstrijden doorgaans in de straten van heel wat Belgische steden op groot scherm uitgezonden, wat eveneens voor complicaties zorgt. Het festival met enkele dagen of weken uitstellen ziet de organisator evenmin zitten, want daarmee zou de City Parade in het vaarwater komen van de vele andere zomerfestivals.

Van Cools laat tot slot weten met verschillende steden in contact te staan met het oog op de organisatie van de volgende editie van het festival. Vorig jaar verliep het evenement op de site aan het Atomium.