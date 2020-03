Dit jaar al 4,8 ton cocaïne op weg naar België onderschept kv

30 maart 2020

17u53

Bron: Belga 1 In de eerste drie maanden van 2020 werden in Latijns-Amerika en de Caraïben 20,5 ton cocaïne in beslag genomen in 45 verschillende zaken. Daarvan was 4,8 ton bestemd voor België. Dat rapporteert het Container Control Programme (CCP) van de Verenigde Naties vandaag.

De CCP-eenheden namen in de eerste drie maanden van 2020 maar liefst 20,5 ton cocaïne in beslag in de 'bronlanden' in Latijns-Amerika en de Caraïben. Ter vergelijking: in heel 2019 werd in deze regio 74,8 ton cocaïne onderschept.

In 26 van de 45 zaken waren de drugs bestemd voor de Europese markt, goed voor 14,6 ton. In negen gevallen was de eindbestemming België, goed voor 4,8 ton.



Het CCP merkt nog op dat, hoewel het containerverkeer vanuit China en de rest van Azië in de laatste maanden terugviel door de opkomst van het coronavirus, er nog steeds inbeslagnames worden gedaan van namaakproducten. "Verder worden er eveneens inbeslagnames van wapens, andere soorten drugs en sigaretten gerapporteerd", klinkt het.