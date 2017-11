Dit jaar al 38 vrouwen gedood door machogeweld in België EB

21u16

Bron: Belga 2 Thinkstock Illustratiefoto. Naar aanleiding van de nationale manifestatie tegen geweld op vrouwen, zaterdag in Brussel, heeft het feministisch platform Mirabel Belgium de 38 vrouwen onder de aandacht gebracht die dit jaar in ons land om het leven kwamen als gevolg van machogeweld.

Officiële statistieken ontbreken. Daarom beperken de vrouwenverenigingen zich tot de doodslagen op vrouwen zoals naar buiten gebracht in en door de media. De profielen van deze vrouwen zijn divers. De verenigingen achter het platform ontwaren gebrek aan betrokkenheid op het niveau van politie, justitie en de politiek. "Verantwoordelijk voor de regelmatige herhaling van deze seksistische drama's in onze maatschappij", klintk het.

Van 18 tot 68

Alle leeftijden zijn betrokken. Eind juli werd Mailys (18) in Gistel gedood door haar ex-vriend die de breuk niet aanvaardde. In oktober werden in Kobbegem en Middelkerke vrouwen van 66 en 68 jaar gedood door hun respectieve partners. Ook alle culturen zijn betrokken. In het Waalse Bléharies werd in mei een 37-jarige Braziliaanse deels verkoold teruggevonden. Haar vriend werd aangehouden. Ook een Marokkaanse (33) en een Chinese dertiger lieten in 2017 het leven door geweld door hun partner.

"De diversiteit van al deze profielen toont dat alle vrouwen kunnen sterven door machogeweld", benadrukte Céline Caudron, nationaal coördinator van Vie Féminine. "Dan zijn er nog de vrouwen die dagelijks in angst en schande leven. Als ze er niet van sterven, overleven ze in onaanvaardbare omstandigheden."