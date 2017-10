Dit jaar al 300 zieken door giftige paddenstoelen: "Wie geen kenner is, blijft er beter af" SRB/SSB

07u51 1 Ardennes-Etape

Dit jaar heeft het Antigifcentrum al ruim 300 meldingen gekregen na het eten van paddenstoelen. Dat is bijna net zoveel als in heel 2016. Uitschieter was augustus, met 134 oproepen. Dat komt wellicht omdat paddenstoelen beter gedijen in een regenachtige zomer.



Het Antigifcentrum lanceert een campagne. "Wie geen kenner is van paddenstoelen, blijft er beter af", klinkt het in tv-spots die vanaf vandaag lopen. "Wie een grote hoeveelheid eet, kan er flink ziek van worden. De meest courante symptomen zijn spijsverteringsstoornissen zoals braken en diarree, maar van de groene knolammoniet en nog wat andere giftige zwammen in ons land kan je zelfs sterven."



