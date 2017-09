Dit jaar al 3 vondelingen in schuif JONATHAN BERNAERTS EN SASKIA CASTELYNS

Een vrouw legt een pop in de vondelingenschuif. Er zijn dit jaar al drie baby's achtergelaten in de vondelingenschuif in Antwerpen. Een opmerkelijke stijging, want de teller stond voordien op tien, terwijl het initiatief vandaag exact 17 jaar bestaat. De vzw Moeders voor Moeders heeft geen verklaring voor de plotse piek.

Ze heten Theo, Felix en Simon. Alle drie werden ze binnen de 24 uur na hun geboorte in de vondelingenschuif in Borgerhout gelegd. Ze verkeerden in blakende gezondheid, werden een tijdje in een crèche ondergebracht en leven nu elk in een wensgezin. Meer details geeft Moeders voor Moeders niet vrij over de kinderen. Het befaamde puzzelstukje - waarmee vrouwen die zich bedenken nadien kunnen aantonen dat zij de moeder zijn - werd maar in één van de drie gevallen meegenomen.

Spectaculaire toename

Van gemiddeld één vondeling om het anderhalf jaar naar één baby om de drie maanden is een wel heel spectaculaire toename. Toch denken ze bij de vzw dat de piek "puur toeval" is. Dat de burgemeester van de Brusselse gemeente Evere vorige week de opening van een tweede vondelingenschuif in ons land verboden heeft, kan bij Moeders voor Moeders niet op begrip rekenen. "We hebben een noodnummer voor moeders die overwegen afstand te doen van hun kind. Een aanzienlijk deel van de oproepen is afkomstig van Franstalige vrouwen." Ook Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau - peter van de drie kindjes die dit jaar in het luik werden gelegd - vindt het Everse verbod "extreem kortzichtig".

"Natuurlijk zijn er alternatieven, maar niet iedereen kan, wil of durft die gebruiken", zegt hij. "En alles is beter dan een boreling in de bosjes van het park."







