Dit jaar al 24 meldingen van misbruik door loverboys Redactie

19 februari 2019

08u21

Bron: belga 0 Sinds begin dit jaar zijn bij het meldpunt van de Antwerpse vzw Payoke al 24 minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting gemeld. “Dat is gemiddeld één slachtoffer om de andere dag", zegt Antwerps gemeenteraadslid Nahima Lanjri (CD&V) vandaag in de kranten van Het Mediahuis.

Bij Payoke zelf is men niet verrast over de vele meldingen bij het pas opgestarte meldpunt. “We wisten dat er nog een groot 'dark number' was, een onbekende groep meisjes die zich tot nu toe niet gemeld heeft”, aldus directeur Klaus Vanhoutte aan de VRT. Veruit de meeste meldingen blijken van jeugdinstellingen te komen die vermoeden dat een van hun meisjes het slachtoffer geworden is van een tienerpooier.

Volgens Vanhoutte is er bij 80 procent van de meldingen inderdaad sprake van tienerprostitutie.

Het meldpunt werd onlangs opgestart met geld van Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V). Het is vooral bedoeld voor opvoeders, begeleiders of leerkrachten die vermoeden dat er iets met een jongere aan de hand is.

Volgens experts ligt het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk nog een pak hoger dan het aantal meldingen.