Dit jaar al 153 vragen tot intrekking vluchtelingstatus van 'vakantiegangers' ADN

11 september 2018

08u58

Bron: Belga 15 In 2018 zijn er al 153 aanvragen ingediend om de beschermingsstatus van vluchtelingen in te trekken omdat ze zijn teruggereisd naar hun land van herkomst. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

België probeert al enige tijd de zogeheten 'vakantiegangers' met een vluchtelingenstatus aan te pakken. Het gaat meer bepaald om vluchtelingen die terugreizen naar hun land van herkomst. Dat is niet toegestaan, aangezien dat statuut net bedoeld is om die mensen te beschermen tegen het gevaar in hun thuisland. Staatssecretaris Francken spreekt daarom van "asielfraude".

Volgens de cijfers van het kabinet-Francken liepen dit jaar al 153 'vakantiegangers' tegen de lamp. Dat zijn er nu al meer dan de 134 in heel 2017 en bijna drie keer zoveel als de 56 in 2016. Als de huidige evolutie zich doorzet, komt men eind 2018 uit op zo'n 250 dossiers. Volgens het kabinet-Francken is de stijging van het aantal betrapte 'vakantiegangers' vooral toe te schrijven aan de betere samenwerking tussen de betrokken diensten in België en met de toename van het aantal dossiers van buiten België.

"De bilaterale akkoorden die ik met Nederland en Duitsland sloot, lopen zeer goed, we krijgen van overal in Europa meldingen binnen (van de Finse grens met Rusland tot Italiaanse en zelfs Zwitserse luchthavens). Ook Franse luchthavens hebben recent meldingen doorgestuurd. België is de Europese voorloper en trekt dit project", schrijft Francken op Facebook. De N-VA-staatssecretaris verwijst nog naar een Europese studie die de Europese Commissie over het fenomeen is opgestart. Hij verwacht de eerste resultaten daarvan vanaf december.