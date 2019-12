Dit jaar al 126 meldingen van agressie tegen VDAB-personeel mvdb

18 december 2019

15u19

Bron: Belga 0 In de eerste 10 maanden van 2019 meldden VDAB-personeelsleden 126 gevallen van agressie vanwege sollicitanten. In 15 gevallen werd beroep gedaan op de politie. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Axel Ronse (N-VA).

De meeste van deze meldingen waren afkomstig uit Antwerpen (42) gevolgd door Oost-Vlaanderen (35), Limburg (22), West-Vlaanderen (16), Vlaams-Brabant (8) en Brussel (3). Extrapolatie van de 10 maanden in 2019 naar een volledig jaar resulteert in iets meer gevallen van agressie dan in 2018 (138 versus 135). In 2018 werd 11 keer beroep gedaan op de politie.

Alarmknop

Bij de inrichting van de verhoorlocaties bij de VDAB werd er een alarmknop en een extra uitweg voor de bemiddelaars geïnstalleerd om hoofd te bieden aan agressief gedrag. Het preventiebeleid werd dit jaar volledig doorgelicht door de interne en externe preventiedienst van de VDAB. De aanbevelingen zullen in de loop van dit en volgend jaar worden uitgevoerd.