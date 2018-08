Dit jaar al 1.000 criminele vreemdelingen uitgewezen Isolde Van den Eynde

03 augustus 2018

05u30

Bron: eigen info 5 De Dienst Vreemdelingenzaken heeft woensdagavond de 1000ste illegale crimineel uitgewezen. Dat meldt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Hoeveel van hen nog onder aanhoudingsmandaat stonden, is niet bekend.

In het eerste jaar van zijn mandaat stuurde Theo Francken 625 mensen in illegaal verblijf terug naar hun land van herkomst. Vorig jaar wees hij een record van 1.622 illegale criminelen uit. Nu staat de teller dus op 1.000 en het jaar is nog lang niet om. De kaap van 1.000 is dit jaar ook vroeger gehaald dan vorig jaar. Het gaat vooral om Marokkanen, Roemenen en Albanezen. En doorgaans hebben ze zware feiten op hun kerfstok. Ook de man die gisteravond op het vliegtuig is gezet, is een Marokkaan. Hij had een effectieve celstraf gekregen van 22,5 maanden gekregen voor diefstal met geweld en heling.

Sinds het begin van zijn aanstelling als staatssecretaris zet Francken fors in op de terugkeer van gedetineerden zonder recht op verblijf. En dat rendeert. Francken denkt er dan ook niet aan die aanpak te lossen. Boeven in illegaal verblijf uitzetten. Wie kan daar tegen zijn? Al zeker zijn achterban niet. Nochtans is er momenteel kritiek op het uitwijsbeleid van illegale criminelen. Denk maar aan de zaak-Safet Rustemi die flink wat stof deed opwaaien. De Albanese gangster kon aan een gevangenisstraf van 22 jaar ontsnappen doordat DVZ hem al naar Albanië had gerepatrieerd. De man was op borg vrij in afwachting van een tweede proces, maar werd in juni vorig jaar op het vliegtuig gezet. De federale politie plaatste Rustemi vorige maand op de most wantedlijst nadat was gebleken dat hij zijn criminele activiteiten in ons land vanuit Albanië voortzet. En dat terwijl hij anderhalf jaar geleden nog in handen was van De Dienst Vreemdelingenzaken. En deze week nog raakte bekend dat DVZ op het punt staat om een andere illegale Albanees uit te wijzen die op borg is vrijgelaten en nog veroordeeld moet worden. Een man van een ander kaliber weliswaar, hij had een blanco strafblad en werd betrapt met 15 grap cocaïne op zak. Hij wacht in een gesloten centrum op zijn uitwijzing.

Het is dan ook de vraag hoeveel van de uitgewezen criminelen nog onder een aanhoudingsmandaat stonden toen ze het land werden uitgezet. Die cijfers kreeg de redactie nog niet vast. 147 van de 1.000 criminelen in illegaal verblijf die dit jaar al werden uitgewezen, werden wél niet veroordeeld. 853 mensen werden wel veroordeeld, waarvan 240 meerdere keren.