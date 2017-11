Dit is wat een job in de Antwerpse haven gemiddeld verdient TK

09u02

Bron: GvA 6 Matthieu Bout Een job in de Antwerpse haven is het overwegen waard, want 35 procent van de mensen verdient er maar liefst 20.000 euro per jaar meer dan het Vlaamse gemiddelde. Dat bericht de Gazet van Antwerpen vandaag.

De voorbije jaren was de Antwerpse haven goed voor zo'n 60.000 rechtstreekse jobs, maar dat aantal neemt af door digitalisering. Antwerps gedeputeerde ­Ludwig Caluwé wil die trend tegengaan, en liet uitvlooien hoe de situatie er best aangepakt wordt.

Uit het rapport, dat gisteren werd voorgesteld, blijkt dat de stad alvast extra volk kan lokken met het prima loon dat de haven met zich meebrengt. In 2014 verdiende 35 procent er meer dan 60.000 euro bruto per jaar, een dikke 20.000 euro boven het Vlaamse gemiddelde. Het is ook die loonklasse die de afgelopen jaren het sterkst groeide.

De haven heeft die trend te danken aan de chemie en de petrochemie, maar het hangt ook samen met de vergrijzing. Het aantal 50-plussers steeg tussen 2010 en 2014 van 22% naar 27%. In de transportsector is 60% zelfs ouder dan 40 en 35% ouder dan 50 jaar.

