Dit is waarom overheid niet zegt waar coronapatiënten wonen HAA

05 maart 2020

17u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bij onze noorderburen wordt dagelijks een update gegeven van het aantal coronapatiënten per gemeente. In ons land wordt hierover zeer vaag gecommuniceerd en hooguit meegedeeld in welke regio (Brussel, Vlaanderen of Wallonië) de besmette landgenoten wonen. Hoe komt dat?

“Wij willen in de eerste plaats de privacy van de mensen beschermen”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Deze mensen zijn ziek, maar hebben daar zelf ook niet voor gekozen.”

De bekendmaking van hun identiteit voegt ten tweede ook niets toe aan een betere bescherming van de volksgezondheid, aldus Moonens. Met andere woorden: of al dan niet geweten is waar de mensen wonen die besmet zijn met Covid-19, het verandert niets aan de maatregelen die gelden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Denk aan de hygiënevoorschriften, bijvoorbeeld. Die gelden voor iedereen, ongeacht de woonplaats.

“In Nederland maken ze een andere keuze, blijkbaar. Behalve om de nieuwsgierigheid te bevredigen, zien wij geen reden om dat hier ook te doen”, aldus het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Als besmette Belgen zelf uit de anonimiteit willen treden, of een burgemeester bevestigt een besmetting in zijn gemeente of stad, dan heeft het agentschap daar niets op tegen. “Het is echter niet de taak van de overheid om dat te doen”, reageert Moonens.

In ons land raakten intussen 50 mensen besmet met het nieuwe coronavirus. De afgelopen 24 uur werden 27 besmettingen extra gedetecteerd. Verwacht wordt dat dit aantal nog zal oplopen. In dit artikel leest u meer over de Belgische gevallen. Op de kaart hieronder ontdekt u het aantal besmettingen verspreid in ons land.