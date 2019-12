Dit is waarom je soms beter een hamburger kan eten dan een slaatje als je ziek bent kv

06 december 2019

22u06

Bron: De Universiteit de Vlaanderen 12 Als we professor Elisabeth De Waele, van de Vrije Universeit Brussel, mogen geloven, is “ f astfood als je ziek bent soms beter dan een salade met tomaat”. Dat klinkt wellicht gek, maar de hoogleraar legt het allemaal uit in een aflevering van de ‘Universiteit van Vlaanderen’. Het sleutelwoord in De Waeles uitleg is “malnutritie”.

Ondervoeding is het gebrek aan voeding. Malnutritie is een andere vorm: daarbij is er wel voeding, maar eet de persoon erg selectief, bijvoorbeeld enkel fruit, of nooit groenten en fruit. Een andere oorzaak kan zijn dat er wel voeding is, maar dat het maag-darmsysteem tijdelijk niet in staat is om die op te nemen. Type 2 malnutritie doet zich voor wanneer iemand ziek is: “bij ziekte is er vaak ontsteking, koorts en dat verandert het metabolisme. Daarom is het soms belangrijk om anders te eten wanneer je ziek bent, dan wanneer je gezond bent.”

Bij patiënten die in het ziekenhuis verblijven, steekt malnutritie vaak de kop op: bijvoorbeeld omdat mensen al ziek zijn en moeilijk kunnen eten, omdat ze ziek van de behandeling zijn en moeten overgeven, of omdat ze nuchter moeten blijven voor een onderzoek. Eén op de drie Europese ziekenhuispatiënten lijdt aan malnutritie.

Voeding bestaat uit vetstoffen, eiwitten, suikers, vitaminen, mineralen, water en vezels. Centraal staat het verschil tussen gezonde voeding in een preventieve setting en gezonde voeding in geval van ziekte, aldus de arts.

Behoefte

De Waele: “Als je gezond bent, heb je per dag gemiddeld zo'n 20 à 25 kilocalorieën per kilo lichaamsgewicht nodig per dag. Wanneer je ziek bent, stijgt dat naar 30 kilocalorieën of 1,3 à 1,5 gram eiwit per kilogram per dag.” Voor een ziek iemand die 66 kilo weegt, komt dat neer op ongeveer 80 gram eiwitten per dag.

Lichaamsgewicht is echter een beetje een flauwe parameter, zegt De Waele, omdat het relatief is. De spiermassa is belangrijker. Het lichaam van een bodybuilder die 100 kilo weegt, is immers anders dan dat van iemand die 100 kilogram weegt en amper beweegt. Een grote vetreserve en beperkte spiermassa is echter problematisch als je ziek wordt: “In geval van ziekte kan het lichaam het vet niet mobiliseren als brandstof”, licht de arts toe. “Wat gebeurt er: die kleine spiermassa gaat nog verder afnemen, dus de ziekte eet eigenlijk de spieren op.”

Spiermassa behouden

Daarom moet er middels voeding en oefening voor gezorgd worden dat zieke mensen hun spiermassa behouden. Mensen met meer spiermassa hebben immers in geval van ziekte minder kans op complicaties en minder kans op overlijden bij een ernstige ziekte. Uit een experiment waarbij kankerpatiënten een op maat afgestemde voeding kregen, bleek dat ze hun behandeling veel beter verdroegen en bijgevolg minder tijd in het ziekenhuis dienden door te brengen.

“Als je ziek bent tijdens een beperkte periode, is het vaak makkelijker om de eiwitten, vetten en suikers te bereiken met iets wat normaal gezien als ongezond beschouwd zou worden. Dus bij een acute ziekte, gedurende een korte periode, is een hamburger gezonder dan een salade met tomaat”, licht Dewaele toe. Ze wijst erop dat ook bijvoorbeeld avocado en vette vis veel eiwitten bevatten, maar als die niet al deel uitmaken van het dagelijkse dieet van een patiënt, is de overschakeling in een periode van ziekte niet evident.