Dit is rapper Soufiane Eddyani (18), rijzende ster uit Borgerhout 06u15 0 HLN Wié? De kans is groot dat u de jongeman op deze pagina totaal niet kent. Nochtans worden zijn clips op YouTube meer bekeken dan die van Bazart en Oscar & The Wolf samen. Hij heeft al 40 miljoen views op YouTube. Maak kennis met Soufiane Eddyani, 18 jaar, een glanzende brok positiviteit uit Borgerhout: "Ik noem vrouwen geen bitches, ik weiger drugs en geweld te verheerlijken, ik ben het engeltje onder de rappers."

Soufiane Eddyani is een fenomeen: zijn immense populariteit heeft hij compleet onder de radar vergaard. "Daarom ben ik ook zo blij met dit interview", zegt hij. "Een artiest van 18 jaar uit een achterstandswijk die met vier liedjes - méér heb ik er nog niet - zo'n 40 miljoen views verzamelt, verdient toch wel wat aandacht?"



Zeker weten. En om het aan den lijve te ondervinden, lopen we met hem over de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Van De Roma tot aan het Astridplein en terug. Om de tien meter moeten we stoppen. Hier kent iederéén Soufiane Eddyani. "In Nederland is het zo mogelijk nog straffer, daar ben ik pas echt populair", zegt hij. "Ik heb samen met Boef een nummer opgenomen, 'Salam', dat zal er ook wel mee te maken hebben."

Een goed jaar geleden zette Soufiane zijn eerste clip op YouTube, 'Terug In de Tijd'. Voor die release was hij niet over één nacht ijs gegaan. "Rappers over de hele wereld noemen vrouwen 'bitches' en verheerlijken vaak geweld, drank en drugs. Ik wou van in het begin het tegenovergestelde doen. Ik dacht aan mijn ouders, aan mijn toekomstige echtgenote, zelfs aan de kinderen die ik ooit zal hebben: ik kan toch geen negatieve shit gaan promoten? Ik heb er ook heel bewust voor gekozen om geen artiestennaam te gebruiken. Ik wil me nergens achter verschuilen. Bij mijn geboorte is er, zoals bij elke moslim, een schaap geslacht. Voor de naam Soufiane Eddyani is een levend wezen geofferd, het toont aan hoe belangrijk de naam is in onze cultuur. Wie ben ik dan om onder een andere naam te gaan zingen?»



Soufiane groeide op in Borgerhout. "Da's geen getto, maar het is toch ook geen rustige villawijk". De jonge gast heeft al wat meegemaakt. Op zijn 16 woog hij 108 kilo. Hij rookte joints en dronk alcohol. Nu bid hij vijf keer per dag en is hij op het rechte pad, geïnspireerd door de mentaliteit van zijn vader: "wie hard werkt, zal beloond worden". Lees zijn succesverhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken.