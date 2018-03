Dit is Madam Rolstoel: ze heeft uitkering van 2.000 euro én verkoopt kilo's cannabis Jelle Houwen HR

Een koppel uit Blankenberge is veroordeeld tot elk vier jaar cel en 6.000 euro boete na grootschalige drugshandel. Opvallend: de vrouw stond in het wereldje bekend als 'madam rolstoel'. De rechter maakte zich bijzonder kwaad op de vrouw.

In een jaar tijd zouden de 59-jarige vrouw en haar man maar liefst 7 kilogram cannabis verkocht hebben. Toen de politie enkele afnemers van haar ondervroegen en hun dealer wilden vinden, hadden ze het niet erg moeilijk: “Je kan niet missen", klonk het. "Ze zit in een elektrische rolstoel.” Bovendien reed ze met een lichte vrachtauto die niet alleen was omgebouwd voor haar rolstoel, maar waar ook een verborgen ruimte in zat voor de drugs. Bij een huiszoeking troffen de agenten een grote zak cannabis van 726 gram aan. 'Madam rolstoel' bleek tientallen klanten te hebben langs de volledige Belgische kust. Het was haar man die in zijn Mercedes naar Brussel op en af reed om de voorraad aan te vullen.

Uitkering

De rechter maakte zich bijzonder kwaad op de vrouw. Temeer omdat ze, dankzij haar handicap, maandelijks maar liefst 2.000 euro aan uitkeringen krijgt. Ondanks die hulp van de maatschappij begon de vrouw op grote schaal te dealen om nog meer geld te innen. Ze kreeg nu net als haar man vier jaar cel, die ze allicht ook zal moeten uitzitten. Het koppel zag 25.000 euro drugsgeld verbeurd verklaard.