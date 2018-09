Dit is Jarne: de sfeermaker van het nieuwe programma ‘Kinderziekenhuis 24/7’ Redactie

06 september 2018

14u16 0

“Ah, onze grote vedette!” Loopt Jarne Van Dender in de ziekenhuisgangen van het Gentse Kinderziekenhuis, steken artsen en verplegers de hand op. De jongen is 13 jaar en loopt al z’n hele leven binnen en buiten om tegen een chronische ziekte te vechten. “Hier zijn, betekent dat er iets niet in orde is. Maar het is ook mijn tweede thuis.” Maak kennis met Jarne, sfeermaker in het nieuwe programma ‘Kinderziekenhuis 24/7’.

Meer weten? Lees hier het volledige interview met Jarne en zijn mama.