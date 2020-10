Dit is het strijdplan waarmee ziekenhuizen ook gewone zorg draaiende willen houden LH

05 oktober 2020

12u08 1 Het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen , en daarom werd tijdens de persconferentie over het coronavius het stappenplan voor ziekenhuizen toegelicht. Dat stappenplan moet in de eerste plaats de normale werking van de ziekenhuizen veilig stellen, zodat de normale zorg kan doorgaan zoals gewoonlijk, legt viroloog Steven Van Gucht uit. Daarnaast moet het plan ook de werkdruk op het personeel zo goed mogelijk spreiden.

“Als u medische klachten hebt die niets met Covid-19 te maken hebben, aarzel dan nooit om een afspraak te maken in het ziekenhuis. U zal geholpen worden op een veilige manier”, benadrukte Van Gucht tijdens de persconferentie over het coronavirus. “Zorg uitstellen is nooit een goed idee.”

“We willen met dit stappenplan ook de werkdruk op het personeel van onze ziekenhuizen zo goed mogelijk spreiden”, vervolgt Van Gucht. “Vergeet niet dat de artsen, verplegers en andere medewerkers de afgelopen maanden al enorme inspanningen geleverd hebben.”

Het opschalen naar een volgende fase kan impact hebben op de normale werking van het ziekenhuis. Dat willen we zo lang mogelijk vermijden Viroloog Steven Van Gucht

Het plan heeft verschillende fases, gaande van fase 0 tot 2B. In de eerste fase wordt in elk ziekenhuis 15 procent van de beschikbare bedden op intensieve zorgen voorbehouden voor Covid-patiënten. “Als het aantal Covid-patiënten stijgt, voorziet het plan in de volgende fase ook steeds een stijging van het aantal bedden op intensieve en op de gewone Covid-afdeling. In functie van het aantal gevallen reserveren we dan 25 procent, 50 procent tot 60 procent van alle intensieve bedden voor coronapatiënten.”

Vanaf fase twee worden er bijkomende bedden gecreëerd voor Covid-patiënten. “Vandaag bevinden we ons nog altijd in fase 0 of 1, afhankelijk van het ziekenhuis. In de hoogste fase zullen we meer dan 2.000 bedden hebben op intensieve zorgen en bijkomend worden er nog eens 8.000 vrij gemaakt op de gewone Covid-afdeling. Het opschalen naar een volgende fase kan impact hebben op de normale werking van het ziekenhuis. Dat willen we zo lang mogelijk vermijden.”

Dynamisch spreidingsplan

Om die fase te vermijden, hebben we twee middelen in onze handen: het aantal infecties zo laag mogelijk houden, door de zes gouden basisregels goed te blijven toepassen. Een tweede middel is in een vroeg stadium inzetten op een dynamisch spreidingsplan.

“Momenteel is het drukker in een aantal ziekenhuizen in Vlaams-Brabant en Brussel. De ziekenhuizen daar bevinden zich in fase 1A of 1B. Dat willen zeggen dat er tussen 15 tot maximum 50 procent van de bedden op intensieve zorgen ingenomen door Covid-patiënten. Het aantal bedden kan opgeschaald worden indien men naar fase 2 moet, maar dat is nog niet het geval. Er is eerder gekozen om de ziekenhuizen te ontlasten door patiënten naar andere ziekenhuizen in andere provincies door te verwijzen.”

Centraal team

Een centraal team behoudt dagelijks een overzicht over alle opnames in alle Belgische ziekenhuizen, en hen helpt met de gepaste doorverwijzing. “Zo kunnen patiënten tussen verschillende ziekenhuisnetwerken en verschillende provincies verspreid worden”, klinkt het.

Om dit alles te organiseren werkt de FOD Volksgezondheid samen met een gespecialiseerd medisch team van defensie. “Dit team heeft jarenlange ervaring en expertise bij complexe operaties en beschikt over de nodige logistieke middelen om alles vlot en veilig te organiseren. Het is een mooi voorbeeld van de wijze waarop de overheid al het mogelijke inzet om ons land door deze moeilijke periode te loodsen.”

