Dit is het profiel van wie met Covid-19 opgenomen werd in onze ziekenhuizen KVDS

05 juni 2020

11u55 0 De mediane leeftijd van coronapatiënten in onze ziekenhuizen is 71 jaar, wat betekent dat de helft jonger en de helft ouder is. Dat blijkt uit een studie naar het profiel van Covid-19-patiënten in onze ziekenhuizen, die werd voorgesteld op de briefing over de coronacijfers in ons land.

In totaal was 70 procent van alle patiënten die de voorbije weken in onze ziekenhuizen werden opgenomen, betrokken bij de studie. De mediane leeftijd van patiënten op intensieve zorgen ligt iets lager dan die van álle opgenomen patiënten en bedraagt 65 jaar. De mediane leeftijd van patiënten die overlijden, ligt dan weer iets hoger en bedraagt 82 jaar.

Woonzorgcentra’s

“Tijdens de epidemie nam de leeftijd van de opgenomen patiënten toe, zeker vanaf begin april”, aldus viroloog Steven Van Gucht. “Van 25 naar 45 procent van het totale aantal opnames. Dat kwam overeen met de uitbraken van het virus in de woonzorgcentra’s. Het aantal opnames uit de rusthuizen steeg van 15 naar 40 procent.”





Patiënten werden doorgaans opgenomen vijf dagen nadat ze symptomen begonnen te vertonen en hadden de typische klachten zoals koorts, hoesten en kortademigheid. “Ze verbleven er gemiddeld een achttal dagen, met een uitschieter tot 84 dagen”, aldus Van Gucht. “Dertien procent kwam op de dienst intensieve zorgen terecht. Daar was de verblijfsduur acht dagen, met een uitschieter tot 67 dagen. Van alle gehospitaliseerde patiënten is 22 procent overleden. Op intensieve zorgen was dat 42 procent.”



De grootste risicofactoren waren hoge leeftijd (meer bij mannen dan bij vrouwen, 90 procent was ouder dan 65 jaar) en onderliggende ziektes, zoals aandoeningen aan het hart, de longen en de nieren, diabetes, neurologische problemen en een verstoord immuunsysteem.

