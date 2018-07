Dit is het parcours van de Duivelshuldiging zondag Delphine Vandenabeele

13 juli 2018

16u54

Bron: VTM NIEUWS 3 De Rode Duivels worden zondag, de dag na hun laatste match op het WK voetbal in Rusland, gehuldigd in de Belgische hoofdstad. De spelers worden om 12.30 uur ontvangen op het Kasteel van Laken. Vervolgens maken ze een rit door Brussel in een open bus en verschijnen ze rond 15 uur op het balkon van het stadhuis op de Grote Markt.

Om 12.30 uur ontvangt de koning de Rode Duivels op het Kasteel van Laken. Iets later, om 14 uur, vertrekken de spelers in een open bus door Brussel. Een uur later komen de Duivels aan op de Grote Markt in Brussel en zijn ze te bewonderen op het balkon van het stadhuis.



Om 16.30 uur zullen de Duivels huiswaarts keren, zodat alle supporters om 17 uur naar de finale van het WK kunnen kijken.

Busrit

De busrit van de Rode Duivels zal ongeveer een uurtje duren. Het nationale elftal vertrekt aan de Kunstberg en gaat via de Infante Isabelle, Putterij, Ducquesnoystraat, Lombaardstraat en de Stoofstraat richting de achterkant van het stadhuis op de Grote Markt. Dat betekent dus dat de toeschouwers op de Grote Markt de Duivels niet zullen zien zien passeren tijdens de busrit.

Te volgen op nationale zenders

Zowel op VTM, VRT, RTL als RTFB wordt een live-programma uitgezonden rond de huldiging van de Rode Duivels. Het zal 'Bedankt Duivels!' heten en volgt alle festiviteiten die in het land georganiseerd worden.

Om 11u55 start 'BEDANKT DUIVELS!' rond de feestelijke intocht van de Rode Duivels in Brussel. Het programma zal worden uitgezonden door VTM en VRT, maar ook door RTL en RTBF, de Waalse commerciële en openbare omroep. Fans kunnen live de hulde aan de nationale ploeg volgen, en zitten op de eerste rij als de Duivels worden ontvangen bij Koning Filip op het Kasteel van Laken.

VTM-anker Dany Verstraeten schakelt tijdens de live uitzending regelmatig over naar Michiel Ameloot, die de Duivels op het feestelijke parcours op de voet volgt. Eva Peeters staat aan het kasteel van Laken en Maarten Breckx brengt verslag vanop de Grote Markt waar ook Julie Colpaert zich onder de fans op het volksfeest mengt.

De Duivels treden zo in de voetsporen van de lichting van Mexico 1986. Nadat de Rode Duivels op dat WK de halve finales bereikten, werden ze op de Grote Markt van Brussel opgewacht door duizenden supporters. Eden Hazard en co. kunnen wel nog beter doen dan 32 jaar geleden. Toen werd België vierde op het WK. Als de Rode Duivels zaterdag dus winnen van Engeland, tekenen ze voor de beste prestatie ooit van een Belgische selectie op een Wereldbeker. Vanaf maandag kunnen de spelers dan eindelijk genieten van vakantie na een lang en slopend seizoen.