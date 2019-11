Dit is het nieuwe uniform voor medewerkers van de NMBS HR

18 november 2019

21u23

Bron: NMBS 2 Binnenland Meer dan 4.000 medewerkers van de NMBS die rechtstreeks in contact komen met klanten krijgen vanaf 1 juni 2020 een nieuw uniform. Een dertigtal medewerkers begint het uniform nu al te dragen. Tussen nu en het einde van het jaar zullen zij het testen in reële omstandigheden, om te zien of er nog aanpassingen nodig zijn.

Wie af en toe met de trein reist, kent ze ongetwijfeld: de grijs-oranje gekleurde uniformen van treinbegeleiders, onderstationschefs en commercieel bedienden van de NMBS. Daar komt dus verandering in.



“We kiezen voor donkerblauw”, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. “Het logo van NMBS prijkt op de kepie en op de borst. De dames hebben zoals steeds de keuze uit een broek of een rok, en kunnen voortaan ook kiezen voor een kleedje, allemaal in het donkerblauw. Het hemd van de treinbegeleiders wordt lichtblauw, dat van het stationspersoneel (onderstationschefs en commercieel bedienden) felblauw. En zoals nu ook al het geval is, komt er een zomer- en een winterversie.”

Tot eind december testen enkele medewerkers het uniform tijdens de uitvoering van hun dagelijkse taken. “De snit wordt geëvalueerd, maar ook de mate waarin de kledij bestand is tegen regen en wind, de koude en herhaaldelijke wasbeurten. Er wordt ook bekeken of er eventueel nog zakken moeten worden toegevoegd.” Indien nodig, kunnen dus nog kleine aanpassingen gebeuren voor het in eindproductie gaat.

Het personeel kon uit een selectie foto’s van meerdere modellen kiezen welk uniform hun voorkeur wegdroeg. De NMBS koos voor de firma Xandres. Dat Belgisch bedrijf kreeg de opdracht toegewezen voor een periode van 4 jaar, die 8 keer verlengd kan worden met een periode van telkens één jaar.

Webshop

Er wordt een webshop gelanceerd waarop de NMBS-medewerkers via hun smartphone rechtstreeks de gewenste stukken kunnen kiezen aan de hand van een puntensysteem. De huidige uniformen, die ondertussen al tien jaar oud zijn, zullen gerecycleerd worden.