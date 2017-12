Dit is het nieuwe NMBS-vervoersplan dat vandaag van start gaat LVA

05u24

Bron: Belga 0 photo_news Archieffoto Spoorwegmaatschappij NMBS voert vandaag haar nieuwe vervoersplan in, waarbij het treinaanbod met 5 procent wordt uitgebreid. Het vervoersplan moet zorgen voor meer treinen naar grote steden, een versterking van het weekendaanbod, snellere verbindingen en betere overstapmogelijkheden. Waar mogelijk wordt ook de reistijd verlaagd.

Het vorige vervoersplan van de NMBS dateerde van december 2014. Dat is nu vervangen door een nieuw plan. Er is daardoor een nieuwe dienstregeling, waarin de nadruk onder meer ligt op het voorstadsnet rond de steden Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Charleroi. Ook het landelijke treinaanbod wordt uitgebreid.

De NMBS belooft daarnaast betere aansluitingen op bus, tram en metro, nieuwe haltes in bepaalde stations en extra treinen voor kotstudenten op zondagavond. Volgens de spoorwegmaatschappij krijgen de reizigers in bijna twintig procent van alle 550 haltes zowel in de week als in het weekend nieuwe en betere verbindingen.

Tot slot is de NMBS van plan om de leesbaarheid van de gele dienstregelingsaffiches in de stations en stopplaatsen te verbeteren. In de nacht van zaterdag op zondag werden de affiches, die de uren van de treinen tonen, in alle stations en stopplaatsen door de nieuwe vervangen.

TreinTramBus enthousiast

Reizigersorganisatie TreinTramBus reageert verheugd op de uitbreiding van het treinaanbod, maar pleit onder andere ook voor "een geleidelijke veralgemening van een halfuurfrequentie op alle lijnen van maandag tot zaterdag, te beginnen in de ruimere spits".

Voorts ontbreken volgens de organisatie nog volwaardige IC-verbindingen tussen Antwerpen en Hasselt en tussen Kortrijk en Brugge. Ook de verbindingen met steden vlak over de grens moeten volgens TreinTramBus nog verbeterd worden.

Minister van Mobiliteit

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) zegt ook tevreden te zijn. "De dienstverlening aan de reiziger wordt nog verbeterd, zowel naar de grote steden toe als op het platteland", zegt hij. "Uiteraard kunnen onderhouds- en uitbreidingswerken op het spoorwegnet steeds zorgen voor een tijdelijke impact voor de reiziger en voor het aanbod. Ik zal er evenwel bij de spoorbedrijven op aandringen dat de hinder zo beperkt mogelijk wordt gehouden."

Meer informatie over het nieuwe vervoersplan is te vinden op de website www.vananaarbeter.be.