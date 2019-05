Dit is het lief van Anuna De Wever

23 mei 2019

Anuna De Wever strijdt al maanden voor een beter klimaatplan. Ze organiseert elke week de marsen in ons land, en daar hield ze ook een lief aan over. “Ik heb momenteel een vriendin, Julie uit Wallonië”, vertelde Anuna vorige week al in Telefacts. In diezelfde aflevering werd Julie ook al verschillende keren getoond.

Gisteren vertelde Anuna in Gert Late Night hoe ze haar vriendin leerde kennen. “Op de achtste mars kwam ze naar me toe: ‘Ik heb foto’s van je genomen, wil je die hebben?’ Komaan, er stond een barricade van pers toen, niemand kwam dat vragen. Ze zei: ‘Kan je me je mailadres geven?’ Ik dacht: ze heeft wel mooie ogen, dus ik heb haar gewoon mijn nummer gegeven”