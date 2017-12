Dit is het eerste kerstkindje: “Wij stonden eigenlijk op het punt om naar een kerstfeest te vertrekken”

ADN

12u49

Bron: VTM Nieuws

9

VTM Nieuws

In het Sint-Augustinusziekenhuis in Antwerpen kwamen er vannacht maar liefst drie kerstkindjes ter wereld. En zo’n kerstbaby biedt zich altijd spontaan aan, want op feestdagen worden er geen bevallingen ingeleid. Maak kennis met de kleine Arthur.