Dit is de materiële schade op de Paardenmarkt

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Bij de explosie gisteren op de Paardenmarkt in Antwerpen kwamen twee mannen om het leven. Er vielen ook 14 gewonden. Maar ook de materiële schade is erg groot. Drie gebouwen werden zowat volledig weggevaagd. Een overzicht.

Nummers 99 - 101 - 103: deze panden zijn volledig weggevaagd. Alles zal afgebroken moeten worden.Er vielen twee doden en een tiental slachtoffers. 9 mensen zijn ondergebracht in het Harbour Hotel. Wellicht verbleven er ook illegalen.

Nummer 95: Alle ramen zijn uit dit pand geblazen, maar de nutsvoorzieningen werken wel. De brandweer zal alles met houten panelen vergrendelen. Er is geen structurele schade. Het pand kan betreden worden onder begeleiding van de rampencoördinator.

Nummer 97: Dit is een studentenpand. Ook hier is er geen structurele schade aan het gebouw, maar momenteel zijn er geen nutsvoorzieningen. Het gebouw zal tussen nu en komende maandag waarschijnlijk opnieuw toegankelijk zijn. Hoeveel studenten hierdoor momenteel elders moeten verblijven is niet geweten. Afgelopen nacht heeft geen enkele student zich gemeld in het crisiscentrum.

Nummer 103A: Dit pand heeft mogelijk structurele schade opgelopen. Bewoners kunnen niet terugkeren.

Nummer 105: Deze bewoners zullen deze week nog kunnen terugkeren.

Zijstraat 3: Alle ramen van dit pand zijn weggeblazen. Hoewel er geen structurele schade is, zal het pand minstens drie weken onbewoonbaar zijn.

