Dit is de man die agenten doodschoot in Luik: "Benjamin Herman (36) had uitgaansvergunning en radicaliseerde in de gevangenis" KS HA

29 mei 2018

12u21

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1499 De man die deze voormiddag twee agenten en een voorbijganger heeft doodgeschoten in het centrum van Luik, was bekend bij het gerecht. Benjamin Herman (36) kwam gisteren pas vrij uit de gevangenis met een uitgaansvergunning , waar hij vermoedelijk radicaliseerde.

Herman, een dertiger met Belgische nationaliteit uit Marche-en-Famenne, werd gisteren vrijgelaten uit de gevangenis van Lantin. De man had een uitgaansvergunning gekregen. Dat betekent dat de gedetineerde enkele uren de gevangenis mag verlaten in het kader van de voorbereiding van zijn reklassering. De man stond niet bekend voor radicalisme of terreur, wel voor drugsfeiten en kleine criminaliteit zoals diefstal. Hij zou in de gevangenis zijn geradicaliseerd en tijdens de feiten "Allah Akbar" hebben geroepen. Medegevangenen omschrijven Herman als "marginaal en gewelddadig", schrijft RTBF.

Het parket bevestigt dat de schutter de agenten eerst in de rug heeft aangevallen met een mes. "Hij heeft twee agenten langs achter aangevallen met een steekwapen en hun dienstwapens afgenomen. Daarop opende hij het vuur op de agenten, die overleden zijn", verklaarde de procureur des Konings van Luik tijdens een persconferentie.

Daarna is de dader te voet verdergegaan en heeft hij de inzittende van een wagen die hij wilde stelen, doodgeschoten. Het zou gaan om een 25-jarige man. De dader trok vervolgens naar het atheneum Léonie de Waha, waar hij een vrouwelijke werknemer gijzelde. Toen Herman het gebouw al schietend verliet, werd hij doodgeschoten door de speciale eenheden van de politie. In het vuurgevecht met de politie vielen nog vier gewonden langs politiezijde, maar geen enkele van hen zou zwaargewond zijn.

Het federaal parket lijkt uit te gaan van een terreuraanslag en heeft een onderzoek geopend. Het dreigingsniveau blijft voorlopig op 2, meldt het crisiscentrum van de federale regering.