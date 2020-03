Dit is de lijst met ‘cruciale sectoren’ en ‘essentiële diensten’ waar telewerk en afstand houden niet verplicht is KVDS

18 maart 2020

16u01 50 In het Staatsblad is woensdag een lijst verschenen met ‘cruciale sectoren’ en ‘essentiële diensten’, waar de verplichting om telewerk te organiseren of ‘social distancing’ te garanderen niet van toepassing is.

De Nationale Veiligheidsraad nam dinsdagavond nieuwe maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. Telethuiswerk is verplicht bij alle niet-essentiële bedrijven, ongeacht de grootte en voor alle personeelsleden van wie de functie zich ertoe leent.

Maatregelen

Waar telethuiswerk niet toegepast kan worden, moeten de bedrijven maatregelen nemen om ‘social distancing’ te garanderen, in het bijzonder het behouden van een afstand van minstens 1,5 meter tussen iedereen. Die regel is ook van toepassing op het vervoer dat georganiseerd wordt door de werkgever. De niet-essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om deze maatregelen te respecteren, moeten sluiten.



Die bepalingen zijn niet van toepassing op bedrijven van de ‘cruciale sectoren’ en ‘essentiële diensten’. De lijst met die diensten en sectoren is nu in het Staatsblad gepubliceerd:

- De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten

- De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg

- De instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen

- De asiel- en migratiediensten, met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer

- De integratie en inburgeringsdiensten

- De telecominfrastructuur en -diensten en digitale infrastructuur

- De media, journalisten en communicatiediensten

- De diensten voor de afvalophaling en -verwerking

- De hulpverleningszones

- De diensten van private en bijzondere veiligheid

- De politiediensten

- De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening

- Defensie

- De Civiele Bescherming

- De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD

- De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten

- De Raad van State en de administratieve rechtscolleges

- De internationale instellingen en diplomatieke posten

- De noodplanning- en crisisbeheerdiensten

- De Algemene Administratie van douane en accijnzen

- De crèches en scholen, met het oog op het organiseren van opvang

- De universiteiten en hogescholen

- De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, de luchthavens en essentiële diensten ter ondersteuning van luchtvervoer, luchtverkeersleiding en planning, spoorvervoer, personenvervoer en logistiek

- De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout

- De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij

- De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd vanwege technische redenen

- De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten

- De apotheken en farmaceutische industrie

- De hotels

- De dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen

- De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden

- De postdiensten

- De begrafenisondernemingen en crematoria

- De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën

- De waterhuishouding

- De inspectie- en controlediensten

- De sociale secretariaten

- De noodcentrales en ASTRID

- De meteo- en weerdiensten

- De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties

- De energiesector (gas, elektriciteit en olie): productie, transmissie, distributie, markt

- De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie

- De chemische industrie

- De productie van medische instrumenten

- De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële marktinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken

- De grondstations van ruimtevaartsystemen

- De productie van radio-isotopen

- Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang

- Het internationaal transport

- De havens

- De nucleaire en radiologische sector

