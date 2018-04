Dit is de Junieth die Gent sinds vanochtend in de ban houdt PG HA

12 april 2018

13u44

Bron: Belga, Twitter, eigen berichtgeving 0 Wie door Gent stapt vandaag kan er niet omheen: op huizen, voet- en fietspaden en in winkeletalages hangt de vraag "Wie is Junieth?" Pas rond de middag werd duidelijk wie Junieth nu precies is.

Gentenaars werden deze ochtend wakker met de vraag "Wie is Junieth?" rondom zich.

Ook gebruikers van Twitter in Gent waren in de ban van de vraag. Sommigen dachten dat het om een tv-stunt ging. Enkele journalisten ontvingen vanochtend een robo-call van een onbekend telefoonnummer. Maar wie is Junieth nu juist? Op dat antwoord was het wachten tot vanmiddag om 12.04 uur.

I like deze mysterieuze actie; nu wel hopen dat er nie iets lame achter zit want dat zou zonde zijn #wieisjunieth pic.twitter.com/vU49jPWPjZ Jezmin 4 The Friends(@ jasminmazarine) link

Bij mijn ochtendwandeling gemerkt dat heel Gent volplakt met de krijterige slogan #wieisjunieth. Is dat iets van De Mol? (want volg dat totaal niet) 🤓😁 #guerillamarketing pic.twitter.com/QdxUyIyFqL Matthieu v/d Bogaert(@ marketingyudai) link

Via de website wieisjunieth.be werd toen duidelijk dat Junieth één van de kinderen is die aan de basis lag van de werking van StreetwiZe en Mobile School. De organisaties willen met de actie aandacht vragen voor straatkinderen.

"Bij de opstart van één van onze mobiele scholen in Nicaragua leerden wij Junieth (toen 16 jaar) kennen", klinkt het. "Ze combineerde haar laatste jaar secundaire school met een informeel en ambulant handeltje op de straat. Ze verkocht kokoskoekjes en gebruikte de verdiende centen om haar schoolloopbaan te financieren."

StreetwiZe en Mobile Schools proberen het lot van straatkinderen te verbeteren, door te focussen op het potentieel van deze kinderen. Ze zien straatkinderen daarbij niet als een probleem die uit het straatbeeld moeten verdwijnen, maar proberen zelf ook iets te leren van bijvoorbeeld de houding van straatkinderen om steeds hun slag te trekken. Daarnaast ondersteunt StreetwiZe ook "bedrijven in leiderschaps- en talentontwikkeling door hen de street skills van de straatkinderen aan te reiken".

Junieth inspireerde de organisaties niet alleen, ze "is nog steeds nauw betrokken bij de werking van zowel StreetwiZe als Mobile School." Beide organisaties werken niet alleen voor maar ook samen met straatkinderen. De boodschap die ze daarmee willen verspreiden is: "Kijk op een andere manier naar straatkinderen; geef hen kansen en zie hun potentieel en talenten, want het zijn ongelooflijk straffe kinderen en jongeren!"

Internationale Dag van het Straatkind

De actie van vandaag kadert in de bredere poging van StreetwiZe en Mobile School om 12 april te laten erkennen als de Internationale Dag van het Straatkind - vandaar ook de bekendmaking om 12.04 uur. "Jaarlijks wordt de reikwijdte en impact van de acties en campagnes uitgebreid gedocumenteerd en gerapporteerd aan de Verenigde Naties met als finaal doel de officiële erkenning van de dag", laat de organisatie weten.

De organisaties kloppen zichzelf op de borst. Afgelopen jaar werd het mobiele schooltje dat zij hanteren in Mobile School opgenomen in een officieel advies van de VN aan overheden om straatkinderen beter te kunnen bereiken, "aangezien het klassiek onderwijssysteem alleen geen antwoord kan bieden op de huidige situatie".

#wieisjunieth overnight action video! pic.twitter.com/8ziztQt1cm Wie Is Junieth?(@ wieisjunieth) link