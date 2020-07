Dit is de impact van een vaste bubbel van 5 tegenover wisselende bubbel van 15 TTR

11u33 1 Het Crisiscentrum verduidelijkte vandaag tijdens een persconferentie het effect van een vaste bubbel van vijf personen per gezin tegenover een open bubbel van vijftien andere mensen per week op het aantal ziekenhuisopnames per dag. Het verschil is aanzienlijk, zo blijkt uit een grafiek die de Universiteit van Hasselt en de Universiteit van Antwerpen maakten.



De Veiligheidsraad besliste eerder deze week dat het niet langer mogelijk is om per persoon per week vijftien wisselende contacten te hebben. We mogen per gezin nog maximaal vijf mensen zien gedurende vier weken. Kinderen jonger dan 12 jaar tellen niet mee. Tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum werd vandaag duidelijk gemaakt wat het effect van die maatregel is op het aantal ziekenhuisopnames per dag.

De rode grafiek (hieronder te zien) volgt het aantal ziekenhuisopnames bij benadering als de bubbel van 15 personen per week behouden bleef. De groene lijn toont wat voor een effect het (opnieuw bij benadering) kan hebben om de bubbel tot 5 personen in te perken.



“Alle inspanning die u doet om de contacten te beperken en alle inspanningen die we samen doen, maken wel degelijk een verschil”, benadrukt interfederaal woordvoerder van het Crisiscentrum Boudewijn Catry. “Dit is in het bijzonder het geval voor de kwetsbaren onder ons en zij die voor hen zorgen.”

Eerder deze week legde professor biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt en KULeuven) al het verschil uit aan onze kracht. “Een open bubbel waar je elke week 15 andere mensen kan zien, was fataal in deze omstandigheden”, zei hij. Als dat systeem aangehouden was, hadden we tegen september bijna 400 ziekenhuisopnames per dag geteld. Door de verstrenging van 5 vaste contacten zou dat beperkt moeten blijven tot minder dan 100 opnames per dag.

“Als we niet ingrepen, hadden we tegen 10 augustus 1.000 nieuwe gevallen geteld per dag. Stel: ik ben een superverspreider. Ik ontmoet op vrijdag 15 vrienden en op dinsdag, wanneer het een nieuwe week is, 15 anderen. Zo heb ik in vijf dagen tijd 30 mensen besmet”, aldus Molenberghs. “En het gaat om open bubbels. Dus als al die vrienden op hun beurt nog eens 15 mensen zien, heb je binnen de kortste keren een heel netwerk van besmettingen. Met een vaste bubbel kan het aantal hospitalisaties dalen met 50 tot 90 procent.”

