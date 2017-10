Dit heeft politie allemaal in beslag genomen na zware rellen in Antwerpen HA

11u27

Bron: Belga, Politie Antwerpen 0 Politie Antwerpen Na de rellen in de omgeving van de Brederodestraat gisteravond in Antwerpen heeft de politie tientallen stokken en metalen staven in beslag genomen, die gebruikt werden als slagwapens. Dat meldt de Antwerpse politie.

In een persbericht spreekt de politie van een "arsenaal aan stokken en staven". "Tientallen metalen buizen, houten stokken en zware stenen liggen bij de politie opgeslagen", klinkt het. Sommige herrieschoppers hadden volgens de politie zelfs een hockeystick mee. "Ze zijn gevonden in de omgeving van de Brederodestraat en op personen die in de loop van gisterenavond en vannacht zijn opgepakt. Al het materiaal dat doelbewust verzameld werd om slagen mee toe te brengen, is in beslag genomen."

Politie Antwerpen

Schade

Er is intussen ook een eerste overzicht van schadegevallen, schade die volgens de politie doelbewust werd aangericht. "Vlak na de incidenten werd er schade vastgesteld aan zes panden. Meer dan dertien ramen en vier deuren zijn bij de opstootjes gesneuveld. Het gaat over hoofdzakelijk etalageramen van handelszaken", aldus de politie.



Medewerkers van de Civiele Bescherming stonden in voor de noodherstellingen en konden daarbij rekenen op bescherming door de politie. Die stelt nog dat in de loop van de dag bijkomende aangiftes van schadegevallen kunnen volgen, die momenteel nog niet opgemerkt werden.

