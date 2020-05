Dit gebouw in Brussel is mogelijk spil in Chinese spionage op EU-instellingen HR

18 mei 2020

11u13

Bron: Le Monde, Times of Malta 110 Spionage Volgens de Franse krant Le Monde verdenkt de Belgische Staatsveiligheid China ervan een ultramodern gebouw in Brussel te gebruiken om de EU-instellingen af te luisteren. Het gebouw ‘Dar Malta’ ligt recht tegenover het hoofdkantoor van de Europese Commissie. Mogelijk is het volgestouwd met hoogtechnologische afluisterapparatuur.

Het zou voor China alleszins een gedroomde observatiepost zijn, midden in het hart van de Europese wijk in Brussel. Het gebouw ‘Dar Malta’ huisvest naast de vertegenwoordiging van Malta bij de EU, ook de ambassade van Malta in ons land. Het geniet dus diplomatieke onschendbaarheid. Dat maakt het voor politiediensten en overheden moeilijker om te achterhalen wat er zich afspeelt achter de blinkende ramen.

Malta trad in 2004 toe tot de Europese Unie. Het kocht het gebouw in Brussel en liet het in 2007 volledig renoveren. Die renovatie werd volledig betaald door China. Alles behalve het betonskelet werd vervangen. Op bepaalde plaatsen zitten gepantserde muren en kogelwerend glas. Het pand zou enorm beveiligd zijn, met camera’s, bewegingssensoren en andere apparatuur.

Meubels uit China

Toen de Maltese diensten in het gebouw trokken, zou het meubilair en andere accessoires allemaal vanuit China overgebracht zijn naar ons land, schrijft de Times Of Malta.

Volgens bronnen van Le Monde is het hoogst opmerkelijk dat zo'n klein land voor zijn vertegenwoordiging in Brussel een gebouw kocht in plaats van te huren, en zeker op zo’n centrale en peperdure locatie. Veel grotere landen huizen wat verder van de EU-instellingen, in veel goedkopere gebouwen.

De spionage zou volgens verschillende buitenlandse geheime diensten al jaren aan de gang zijn. De Belgische Staatsveiligheid zou erover getipt zijn door de Britse geheime diensten.

Richard Cachia Caruana, die tot 2012 ambassadeur voor Malta was bij de EU, verklaarde aan Times of Malta dat wat Le Monde beweert alvast niet klopt voor de periode vòòr 2013.

