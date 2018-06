Dit feestje in Brussel is speciaal voor rokers: "Volwassenen moeten nog altijd zelf kunnen beslissen" Rob Van herck

08 juni 2018

07u48

Bron: VTM Nieuws 9 Forest EU heeft gisteren in Brussel een feestje gehouden waar rokers duchtig de sigaret konden opsteken. Voor de gelegenheid lanceerde de belangenvereniging van rokers ook een rapport over de antitabakslobby en de grote financiële steun van Europa.

Het feestje moet de vrije keuze van de rokers in de verf zetten met een rookvriendelijk terras. "We zijn niet pro-tabak en beseffen dat roken ongezond is, maar volwassenen moeten nog altijd zelf kunnen beslissen wat ze doen of laten", zegt voorzitter Guillaume Périgois aan VTM NIEUWS.

"Te extreem"

De maatregelen die Europa invoert tegen het roken worden te extreem, zo vindt de organisatie. De regulering heeft volgens Forest EU soms niet meer met gezondheid te maken. "Het zal verboden worden in 2020 om sigaretten met een smaakje te roken en er is het verbod op pakjes met minder dan twintig sigaretten. Dat is belachelijk, want er waren net rokers die pakjes van tien sigaretten gebruikten om hun dagelijkse consumptie onder controle te houden", stelt Périgois.

Dinsdag maakte Forest EU nog zijn rapport 'Smoke and Mirrors' bekend. Daarin werd dieper ingegaan op de financiering van de antitabaklobby door de Europese Commissie. "Het rapport identificeert 24 verschillende antitabaksorganisaties die in Brussel actief zijn. Daarvan kregen er dertien liefst zes miljoen euro subsidies van Europa voor hun lobbywerk. De Europese Commissie stuurt zo zijn eigen regelgeving", aldus Périgois.