05 december 2019

“Oceanen en vaarroutes controleren en beschermen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, aan de andere kant van de wereld en aan onze eigen Belgische kust”… Kort samengevat klinkt de missie van onze Belgische Marine misschien eenvoudig en zelfs wat ‘ver van mijn bed’, maar in werkelijkheid is de opdracht van de Marine ontzettend veelzijdig, en raakt ze jouw leefwereld meer dan je denkt.

Je staat er waarschijnlijk niet echt bij stil, maar elke dag opnieuw, 24 uur op 24, varen overal ter wereld Belgische Marineschepen rond, met een gedreven bemanning die dag en nacht klaarstaat om hun missie te volbrengen. Die missie kan aan de andere kant van de wereld liggen, of vlak voor onze eigen kust. Ze kan gevaarlijk zijn, zoals optreden tegen piraterij, of ze kan vooral ondersteunend zijn, zoals het afleveren van hulpgoederen in getroffen gebieden. Welke missie de Belgische Marine ook uitvoert, ze dient daarbij altijd één overkoepelend doel: er mee voor zorgen dat iedereen veilig en in welvaart kan leven. Ja, ook jij hier in België.

Bondgenoot en partner bij internationale missies

De Belgische Marine beschikt over een moderne en ervaren vloot waar regelmatig een beroep op gedaan wordt door de NAVO- en EU-bondgenoten tijdens buitenlandse missies. Twee fregatten, mijnenjagers, en een commando- en steunschip kunnen wereldwijd worden ingezet voor verschillende doeleinden, ook in internationale conflictgebieden.

Zo hielpen onze fregatten de voorbije jaren voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika handelsschepen te beschermen tegen piraterij, en ruimen onze mijnenjagers in de Noordzee nog regelmatig explosieven uit de wereldoorlogen op, zodat onze vissers veilig hun werk kunnen doen.

En onlangs nog vertrok het commando- en logistiek steunschip Godetia voor een missie van 10 weken naar de Golf van Guinee. Daar zal de bemanning onder andere de West-Afrikaanse marines en kustwachten opleiden en ondersteunen, zodat ze op termijn zelf de internationale scheepvaart voor hun kusten kunnen beschermen, en de illegale visvangst, mensen- en wapensmokkel, drugstrafiek, oliediefstal en piraterij kunnen bestrijden.

Zo draagt de Belgische Marine er op verschillende manieren toe bij dat malafide praktijken zich niet verder verspreiden, en dat mogelijke dreigingen zoals terrorisme zich niet kunnen verplaatsen naar ons land.

Daarnaast bevat de vloot van de Marine ook een opleidingschip en twee patrouilleschepen om de kust te bewaken.

No Shipping? No shopping!

Nog steeds een beetje ver van je bed? Ook dicht bij huis is de Marine actief. Samen met de kustwacht bewaken de Marineschepen en hun bemanning immers ook de veiligheid van onze Belgische binnenwateren, en zo hebben ze een grotere impact op jouw dagelijkse leven dan je zou denken.

Want ondanks het feit dat onze kustlijn niet zo heel lang is, is ze wel heel erg belangrijk voor het internationale handelsverkeer. Onze havens liggen immers op de drukste zeevaartroute van de wereld. Elke dag is het een komen en gaan van vrachtschepen die goederen vervoeren. Goederen die ook jij misschien wel dagdagelijks gebruikt, van de kleding die je draagt tot de stoel waar je op zit.

Wist je dat…

90% van alle goederen die we dagelijks gebruiken via de zee worden aangeleverd?

Bovendien liggen op de bodem van de zee honderden kilometers aan kabels die ons land voorzien van elektriciteit, telefonie en internet.

En last but not least leveren het Kanaal en de Noordzee ons natuurlijk ook heel wat natuurlijke grondstoffen, van smakelijke vis tot windenergie.

Het is dankzij de missies en opdrachten van de Belgische Marine voor onze kust dat de aanvoer van al die goederen, diensten en grondstoffen gegarandeerd blijft.

Dus, de volgende keer dat je je lievelingssneakers aantrekt, gezellig op je laptop naar een film kijkt, of ergens een portie Oostendse garnaaltjes bestelt… denk dan eens aan onze Belgische Marine. Zij zijn de mannen en vrouwen die het mee mogelijk maken!