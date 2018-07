Dit doen de partners van wereldleiders tijdens NAVO-top Arne Adriaenssens

11 juli 2018

15u46

Bron: Telegraaf 1 Terwijl hun partners vergaderen, gaan de echtgenoten en echtgenotes van de NATO-wereldleiders op verkenning in België. Dit staat er allemaal op hun drukke programma.

Op woensdag en donderdag wordt de wereld bestuurd vanuit Brussel. De leiders van 29 NAVO-landen komen samen in hun Brusselse hoofdkwartier om de militaire toekomst van het Westen uit te stippelen.

In de tussentijd staat er ook voor de partners van de presidenten en premiers heel wat op het programma. Ze worden getrakteerd op het beste dat België te bieden heeft.

Chocolade en Haute Couture

Beginnen doen ze met een klassiek concert in Waterloo. Later volgen een chocoladeproeverij en een hoedententoonstelling. Hier zal ook Edouard Vermeulen van modehuis Natan (onze Belgische hofleverancier van haute couture) aanwezig zijn.

Op donderdag trekt het gezelschap naar het AfricaMuseum in Tervuren. Dit museum ziet er na vijf jaar in renovatie te zijn geweest beter uit dan ooit. Waar het grote publiek nog tot 8 december moet wachten voor ze er een bezoekje aan kunnen brengen, mogen de NAVO-partners nu al eens binnenkijken.

Kinderziekenhuis

Hoewel er heel wat op poten wordt gezet, is niemand verplicht aan de activiteiten deel te nemen. Vorig jaar nog liet de Amerikaanse first lady een bezoekje aan de fabriek van Delvaux aan zich voorbij gaan om te knutselen met kindjes in het Universitair kinderziekenhuis Koningin Fabiola.