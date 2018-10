Dit bedrijf in Oostrozebeke heeft het superdruk: de nieuwe sjerpen voor alle nieuwe burgemeesters maken Klaas Danneel Delphine Vandenabeele

17 oktober 2018

11u21

Bron: VTM Nieuws 0 Het zijn drukke tijden voor het bedrijf Waelkens in Oostrozebeke, waar ze de nieuwe sjerpen voor alle nieuwe burgemeesters en schepenen maken. Meer dan 2.000 nieuwe sjerpen worden er deze dagen stuk voor stuk met de hand gemaakt.

Een burgemeesterssjerp ziet er altijd hetzelfde uit: hij heeft een lint in de Belgische driekleur, een Vlaamse leeuw of Waalse haan en een kwast. In Vlaanderen heeft die een zilveren kleur, in Wallonië sinds kort een gouden. En daardoor moet elke burgemeester of schepen er een nieuwe sjerp krijgen. Het wapenschild van de gemeente is toegelaten, maar meer mag er niet op. Het is allemaal strikt bepaald door de regering.



Met een verwachting van 2.000 sjerpen is er nog heel wat werk voor de boeg. Een sjerp maken kost gemiddeld vijf tot tien minuten. Als het om een schoudersjerp gaat, kan dat zelfs langer zijn, want dan komt er een knop om de sjerp aan te spannen.

