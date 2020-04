Dit apparaat verwittigt je bij niet respecteren van sociale afstand Belga

22 april 2020

12u52 0 Het bedrijf Lopos heeft de wearable SafeDistance ontwikkeld die met een geluidssignaal, trilling en optioneel ook een brandend ledlicht verwittigt als de sociale afstand van 1,5 meter tegenover een ander apparaat niet gerespecteerd wordt. Het apparaat is een hulpmiddel om veilig te kunnen samenwerken op de werkvloer of te winkelen. Lopos is een spin-off van Imec en de Universiteit Gent.

SafeDistance is een klein en licht apparaat dat je bijvoorbeeld met een neklint rond de hals kunt dragen of kunt vastklikken aan een sleutelhanger, broeksriem of veiligheidshelm. Het werkt met een herlaadbaar batterijtje dat enkele dagen meegaat en is inzetbaar zowel in de fabriek, de supermarkt, het ziekenhuis, woonzorgcentrum enzovoort. De minimumafstand die je in die ruimten wilt laten respecteren, is configureerbaar.

SafeDistance gebruikt ultra-wideband (UWB) in plaats van Bluetooth en is daarom veel accurater en sneller. Bij Bluetooth bedraagt de foutenmarge 2 tot 5 meter, bij UWB is dat maximaal 15 cm. Als je dus in een configuratie kiest voor 1,65 meter afstand ben je absoluut zeker dat personen die op minder dan anderhalve meter van elkaar komen het sein krijgen dat ze meer afstand moeten houden.

Lees ook: 65-plussers in lockdown tot herfst of volgende lente? Professor legt uit hoe we kunnen terugkeren naar normaal leven (+)