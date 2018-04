Distributiecentra bij Lidl geblokkeerd; nog onduidelijk hoeveel winkels gesloten blijven SI

29 april 2018

20u48

Bron: VTM NIEUWS, Belga 1731 De vijf distributiecentra van supermarktketen Lidl in België zijn geblokkeerd. Voorlopig is het nog niet duidelijk hoeveel winkels vandaag gesloten zullen blijven. Aan de Lidl-vestiging in Genk verwierpen ze alvast het voorstel van de warenhuisketen en drijven ze de acties op. Ze plannen vijf winkels elke zaterdag te sluiten.

Het is vandaag al de zesde dag op rij dat er gestaakt wordt bij de supermarktketen omdat de werkdruk te hoog ligt. De socialistische vakbond BBTK riep maandag op tot een nationale stakingsdag. Het is nog even afwachten om te weten hoeveel winkels maandag effectief gesloten zullen blijven. De winkels die wel geopend zijn, zullen niet door de klassieke distributiecentra worden bevoorraad. De vijf distributiecentra - in Courcelles, Marche, Genk, Wevelgem en Sint-Niklaas - die sinds zondagavond allemaal geblokkeerd waren, blijven ook maandagochtend nog dicht. BBTK-vakbondsssecretaris Jan De Weghe laat weten dat er "niets is uitgereden". In de nacht van vrijdag op zaterdag zaten de vakbonden samen met de directie, maar daar kwam voorlopig geen akkoord uit de bus.

Aan de Lidl-vestiging in Genk hebben zich vanochtend ongeveer honderd leden van de vakbond BBTK verzameld, die het voorstel van de warenhuisketen unaniem verworpen hebben. Ze blijven dus staken met als voornaamste reden de te hoge werkdruk. Door het verwerpen van het voorstel worden de acties opgedreven. Vijf winkels in Limburg gaan telkens elke zaterdag dicht. Pas vrijdag wordt bekend gemaakt in welke vestiging gestaakt wordt. Dat maakten Carine Meuwis en Mariana Merola van de BBTK bekend.

Mag dat wel, zo'n blokkade?

Of het al dan niet strafbaar is om een blokkade voor truckers op te zetten, is niet meteen duidelijk, maar ook geen grote zorg voor Lidl. Op de vraag of ze geen gerechtelijke stappen vrezen van bijvoorbeeld de firma's van de truckers, reageert Steven Bosman op Radio 1 vanochtend: "Of dat nu mag of niet, wij luisteren naar onze leden op de werkvloer, en dat is het belangrijkste," aldus Bosman. Wouter Raskin van N-VA is het daar niet mee eens, zo blijkt uit zijn reactie: "We moeten zorgen dat vakbonden rechtspersoonlijkheid krijgen, zodat wanneer ze het fundamenteel recht op arbeid ontnemen, vervolgd kunnen worden," zei hij in De Ochtend.

Geen nieuw overlegmoment

Jan De Weghe van de socialistische bediendenvakbond BBTK benadrukt dat het gaat om een spontane actie "die door de mensen zelf is georganiseerd". De directie van Lidl zegt de actie te betreuren. "In Wallonië werden eerder al enkele distributiecentra geblokkeerd, in Courcelles en Marche-en Famenne", zegt De Weghe aan VTM NIEUWS. "Gisteren is de solidariteit van Wallonië overgeslagen naar Genk. Nu is ook het distributiecentrum in Wevelgem én Sint-Niklaas dicht.

"Ik hoop dat de directie begint te beseffen dat het ernstiger is dan wat wij hen gezegd hebben", aldus De Weghe. Sinds de gesprekken tussen directie en vakbonden vrijdagavond afsprongen, heeft de directie echter nog geen contact gezocht met het oog op een nieuw overlegmoment, zegt hij.

Directie betreurt acties

Lidl-woordvoerster Isabelle Colbrandt reageert dat na afloop van de vergadering was afgesproken dat de vakbonden de tijd zouden krijgen om hun achterban te raadplegen en vervolgens naar de directie zouden terugkoppelen, alvorens een datum te zoeken voor eventueel verder overleg. Dat is nog niet gebeurd en dus is het momenteel ook niet aan de directie om de onderhandelingen zelf herop te starten, klinkt het.

De directie betreurt de acties van de vakbond. "Wij willen zelf verder inzetten op de dialoog, want dat is de enige manier om er uit te raken", luidt het. Hoe groot de impact van de blokkade op de bevoorrading van de winkels zal zijn, is momenteel moeilijk in te schatten. "Daarvoor is het afwachten tot maandag wanneer we weten hoeveel winkels er kunnen openen en hoeveel leveringen er moeten gebeuren", zegt Colbrandt.

Initiatief uit Franstalige hoek

Het distributiecentrum van Wevelgem levert onder andere aan Lidl-winkels in Henegouwen. Net als bij de blokkade in Genk gaat het ook in Wevelgem voornamelijk om een initiatief uit Franstalige hoek.

In tegenstelling tot de christelijke en de liberale vakbond die het voorstel van de directie bij hun achterban verdedigen, nemen de socialisten geen genoegen met de tekst. Ze betreuren dat het voorstel van de directie maar geldt voor zes maanden.