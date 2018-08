Discussie over thermometer en te veel werk: Gentse vuilnismannen staken VDS

06 augustus 2018

09u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bij de Gentse afvalintercommunale Ivago hebben de werknemers vanmorgen spontaan het werk neergelegd. Ze weigeren uit te rijden, omdat ze het te warm vinden om papier en karton op te halen.

Nochtans is er een wettelijk vastgelegde hitte-regeling bij Ivago. Bij een temperatuur boven de 25 graden mogen de werknemers een half uur vroeger stoppen, boven de 30 graden is dat een uur vroeger. Maar blijkbaar is er discussie over het soort thermometer waarmee de ‘officiële temperatuur’ wordt vastgesteld.

"Bovendien is er meer dan een maand lang geen papier en geen glas opgehaald in Gent, een regeling die elke zomer wordt ingevoerd zodat er meer mensen verlof kunnen nemen", zegt vakbondsafgevaardigde Serge Meeuws. "Maar nu wordt van ons verwacht om al dat extra werk te verrichten bij deze temperaturen, zonder versterking. Dat pikken we niet langer." Vakbonden en directie zitten momenteel rond de tafel.